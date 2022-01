Další stovky bytů v Handlových Dvorech budou dostupné pro širokou veřejnost. „Bude to družstevní bydlení, které bude mít sdílené prostory – sauny, dílny, možná mateřské školy,“ vyjmenoval Zeman s tím, že desítky bytů tam budou města a pomohou řešit sociální politiku.

Družstevní formu bydlení chce magistrát realizovat i v dalších lokalitách, konkrétně na opačném konci města u Penny Marketu a za Möbelixem. „Rozhodně jich bude přes tisíc a první realizace je už kolem roku 2023,“ zdůraznil Zeman.

Samozřejmě nebude reálné postavit stovky bytů za rok nebo dva. „Naplnění lokality Handlovy Dvory bude trvat třeba sedm, osm let, ale S.O.K. stavební je připravená tento rok začít. Město by mělo do dvou let stavět a mít zrealizováno asi šest set družstevních bytových domů,“ odhadl náměstek.

Nemá přitom obavu, že by se nenašli zájemci. Otázkou je, jestli se podaří zvýšit počet obyvatel Jihlavy, dle informací radnice jen každý pátý byt kupuje člověk, který přichází z jiné obce, většinou se do nového stěhují Jihlavané.

V případě Handových Dvorů pak půjde o stěhování do čtvrti, kde bude zastávka trolejbusu, školka, aleje, uvažuje se o fotovoltaických panelech na střechách domů i o kavárně a dalších službách, třebaže nedaleko bude Tesco. „Má tam vzniknout náměstí, komunitní zahrady, parkovací objekty a ulice bez aut,“ poodhalil Zeman.

Radnice již dříve poodhalila, že na hlavní silnici bude navazovat bulvár s obchody, kancelářemi a službami. Tam může najít své prostory i mateřská škola nebo komunitní centrum pro seniory. Zvládat letní vedra pak pomohou košaté stromy v ulicích. Na samém kraji se budou rozkládat pak budou dva malé parky – ovocný sad a divoký biotop. Radnice chce do nové čtvrti zapojit i městský okruh, který v budoucnosti obklopí krajské město a bude navazovat na Okružní ulici.

Dalších až devět tisíc lidí by pak mohlo přibýt díky výstavbě v jižní lokalitě nedaleko Cityparku. „Nápad se mi líbí. Bylo by to kousek od náměstí, ale zároveň na okraji města. Uvažuji o přestěhování do Jihlavy a toto místo mě opravdu zaujalo,“ komentovala už dříve bydlení mezi jihlavským obchvatem, Znojemskou a Telečskou ulicí Veronika Malá bydlící nedaleko krajského města.

Nešlo by však o typické panelákové sídliště. „Neplánujeme žádné osmipatrové domy. Chceme tady mít nízké kompaktní domy, které respektují okolní přírodu. Bavili jsme se maximálně o pěti patrech,“ nastínil architekt Pavel Hnilička možný vzhled oblasti na jihu Jihlavy.

Rozvoj Jihlavy je ale závislý na dostatku vody, upozornil náměstek Martin Laštovička. „Zdroj z Hosova nestačí a navíc jsou vodojemy v Hosově a Kosově velice špatně propojené,“ varoval Laštovička. Městu se ale podařilo domluvit, že se Jihlava přes Štoky napojí na Vodní nádrž Švihov a vody bude už za pár let dostatek.