Zdarma budou mít Jihlavští městskou dopravu, o víkendu 19. a 20. září díky Evropskému týdnu mobility.

Ochranná opatření v městské hromadné dopravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Sedm dní od 16. do 22. září bude radnice šířit osvětu zaměřenou na udržitelné cestování a zdravý životní styl. Město zároveň oslaví sto jedenáct let městské dopravy a představí nové trolejbusy a novou linku C. Zájemci se zároveň projedou v historických trolejbusech.