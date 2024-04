Jihlavská radnice letos vyhlásila boj nepořádku v ulicích. Potřebuje pomoc veřejnosti, lidé ale naráží na zásadní problém. Odpadkové koše jsou plné a to zejména na zastávkách MHD.

Fotky plných košů, které Josef Novák pořídil v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna letošního roku. | Foto: se souhlasem Josefa Nováka

O neutěšené situaci Deník informoval Josef Novák. „Monitoruji tento problém v Jihlavě už dlouhodobě a nedaří se ho stále zvládat,“ uvedl čtenář s tím, že lepší než nové koše od architekta Davida Beke by byly větší nádoby.

Podle něj jsou nejvíce přeplněné koše na zastávce Chlumova ve směru do centra a dále Citypark, Na Hliništi, Zátopkova a Fibichova. „Nebo koš ve Vrchlického ulici poblíž přechodu, který je neustále přeplněný, poněvadž se vyváží pouze jednou týdně, což je velmi málo a je to vidět,“ pokračoval.

Jihlava celá zmodrá. Lidi nelze motivovat jinak než přes peníze, říká Beke

Koše v Jihlavě - ve městě je 674 veřejně přístupných košů - 178 košů je na zastávkách MHD - lidé mohou využívat také kontejnery na tříděný odpad

Snímky přeplněných košů zveřejnil na sociálních sítích, kde toto téma jako problém viděla řada dalších Jihlavanů, informoval i radnici. „Nelze vyvracet fakt, že některé koše jsou opravdu přeplněné – je jaro a lidé jsou více venku, tedy i více využívají veřejných odpadkových košů,“ reagovala Aneta Hrdličková z magistrátu.

Podle vedení města je ale příčin více. Lidé někdy nosí do košů pytle s domovním odpadem, jindy hází odpadky do přeplněného koše, přestože opodál mají jiný poloprázdný. V neposlední řadě pak chybí snaha odpad minimalizovat a třeba sešlápnout PET láhev, o využívání kontejnerů na tříděný odpad ani nemluvě.

Město věc řeší kampaní Společný cíl – čistší Jihlava, která má zvýšit čistotu města. Mimo jiné se koše v centru začaly vyvážet i v neděli, častější frekvence ale už není zvládnutelná. „V létě se intenzita vyvážení navyšuje v místech, kde to je opravdu potřeba,“ ujistila Hrdličková.

Josef Novák dále zmínil, že je v některým částech města košů málo. „Konkrétně v úseku od Billy až ke Kauflandu žádný koš není,“ zmínil jeden z mnoha úseků. Město se chystá instalovat nové koše, objeví se ale většinou u vycházkových cest v centru Jihlavy. „Na zmíněném chodníku mezi Kauflandem a Billou není žádoucí koše umisťovat, protože by zde neprojel například při právě probíhajícím blokovém čištění čistící vůz,“ vysvětlila Hrdličková.

