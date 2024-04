O problému s neposečenou trávou v Jihlavě Deník loni několikrát informoval. Město nyní uvedlo, že zakázky na sečení rozdělilo na několik částí a s prvním sečením začne koncem měsíce.

„První seč se podle množství srážek uskuteční na konci dubna. Město v minulém roce změnilo postup při zajišťování služeb na sekání trávy na veřejných prostranstvích. Přistoupilo k rozdělení veřejné zakázky na deset částí. Na stejné části pak rozdělilo i území města a pro každou poté hledá dodavatele,“ vysvětlila Aneta Hrdličková z jihlavského magistrátu.

Podle vedoucí odboru životního prostředí Kataríny Ruschkové musí první sečení začít plošně.

„To je důležité pro stabilitu porostů a odnožování ještě v době, kdy je v půdě zimní vláha. Je tedy nereálné požadovat po jednom jediném dodavateli, aby dokázal posekat celé území Jihlavy najednou a v potřebném termínu, což je osmadvacet dnů. V tomto zadávacím řízení je navíc možné zohlednit specifika konkrétních částí,“ komentovala Ruschková.

Rozdělení Jihlavy na několik částí uvítaly podle Hrdličkové i firmy, které se o sekání ucházely.

Mohlo by vás zajímat: Měl by jít zpátky do školy. Bývalý jeníkovský místostarosta kritizoval starostu