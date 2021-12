Rovnou navrhuje i řešení. „Třeba v Německu dostane každý občan čip, tady by to mohla být Jihlavská karta, otevře si popelnici a už je jedno, jestli to je ta jeho nebo o padesát metrů dál. Hodí tam komunální odpad a ten se zváží,“ popisuje svou myšlenku. Na sídlištích by pak mohl být kontejner na zámek. Podobně to už nyní mají některé školy. Je však jasné, že budou potřeba investice a vůle.

V Jihlavě je totiž téměř osm tisíc nádob na komunální odpad, navíc by změna vyžadovala jinou svozovou techniku. „To aby byla schopná odpady vážit a čipy přečíst,“ uvědomuje si vedoucí odboru životního prostředí na jihlavské radnici Katarína Ruschková.

Samozřejmě i Hübner si uvědomuje, že jeho plán má i jistá úskalí. „Někdo může argumentovat, že když bude muset platit za to, co vyhodí, tak to vyhodí do lesa a nezaplatí nic,“ říká a pokračuje: „Černé ovce budou vždy – jak může někoho napadnout jet s autem do lesa a vyhodit tam pneumatiky? To je pro mě záhada.“

Černých skládek se obává i radnice. „Lidé by ukládali odpad na místa, kam nepatří, aby ušetřili, nebo by odpad pálili v kamnech, což taky není žádoucí,“ předpověděla Ruschková s tím, že by byla potřeba i změna systému poplatku za odpady. Na sídlištích by bylo pak jediné řešení vyvážet odpady přímo z domácností. „Věřte, že jsme i tyto varianty promýšleli. V tuto chvíli ale po porovnání pozitiv a negativ jednotlivých variant vítězí ta, kterou máme zavedenou. Pořád ale pracujeme na vylepšování stávajícího systému a hlavním cílem, který teď sledujeme, je předcházení vzniku odpadu,“ popsala Ruschková.

Podstatně levnější variantou by pak bylo zavést QR kódy, které by popeláři skenovali a podle počtu vysypání popelnice by se pak odvíjela sleva na příští rok. I v tomto případě ale hrozí vznik černých skládek nebo vzájemné zneužívání popelnic. „Máme s tím i praktické zkušenosti. Pokud tento systém funguje v některých obcích v okolí Jihlavy, často se nám pak stává, že lidé ve snaze ušetřit místo v popelnici, a tím i peníze, svůj odpad přivážejí do Jihlavy,“ ví Ruschková s tím, že pak jsou kontejnery u příjezdových cest do města přeplněné.

Nejde o peníze, ale o princip

Nemusí jít přitom v první radě o peníze. Jak Hübner zdůrazňuje, osm stovek pro něj není tolik. „Nemám problém se zdražováním. Problém mám s tím, že někdo může mít dvakrát více odpadu než já a zaplatí stejně. Musíme najít cestu ven,“ burcuje.

Na začátek by podle něj mohla každá domácnost, která důsledně třídí, dostat slevu třeba dvě stě na osobu. „Zdá se to málo, ale my jsme čtyři, to je osm set a za to už je vánoční kapr i s bramborovým salátem pro celou rodinu,“ rozesměje se Hübner. Je ale třeba lidi motivovat, třídění je někdy složité. „Lidí si objednávají přes internet a obal zalepený izolepou nejde hodit do papíru, je potřeba odstranit izolepu. Říkají si, proč bych to dělal, nikdo mi za to nic nedá. Člověk je od přírody lajdák a neřeší, co nemusí,“ je si jistý Hübner. Jedním dechem však dodává, že Češi obecně třídí dobře a i Jihlava je na tom ve srovnání českých měst dobře.

Podle něj by třídění pomohla větší aktivita radnice, nějaký happening. Vzpomíná na to, jak on se skupinou dalších lidí kdysi vysypal ve Srázné ulici kontejner. „Bylo to natočené, sdílené, ukázali jsme lidem, co dělají špatně. V kontejneru na komunální odpady bylo všechno včetně skla nebo plastů,“ pamatuje si dodnes.