Specializovaná firma takto opraví sto třicet jedna metrů odpadní sítě. „Díky tomuto postupu nebudou tamní obyvatelé omezováni hlukem a několikaměsíčními uzavírkami, jako by tomu bylo při klasické rekonstrukci,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka. Oprava vyjde bezmála na jeden milion korun.

Oprava touto metodou spočívá v zatáhnutí rukávce s vnitřní ochrannou vrstvou do stávající kanalizace. „Zabalen bude do ochranného pouzdra, aby nedošlo k jeho poškození při natahování. Poté se nafoukne a těsně přilne ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí. Za stálého udržování tlaku dojde k rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí UV lamp, na kterých je zároveň kamera. Ta bude kontrolovat správné přilnutí a vytvrzení rukávce,“ vysvětlila postup Eva Rosendorfská z odboru technických služeb.

Ta zároveň prosí obyvatele domů číslo 96 až 106, aby v tento den co nejméně splachovali. „Je to důležité pro to, aby se dobře uchytila potřebná technologie,“ dodala.