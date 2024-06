Zvýšený provoz zaznamenala i Kateřina Dvořáková, která ulicí chodí několikrát týdně. „Bývala tam pohodová promenáda, teď je to spíš závodní dráha. Městská policie sice auta zastavuje, ale řidič jim poví, že neprojíždí, protože zastavil,“ řekla otráveně. Není divu, že by místo značky zakazující průjezd preferovala návrat pevných zábran.

Jinou zkušenost mají lidé, kteří v ulici pracují. „Za mě to funguje, nevidím tam žádný problém. Když si vezu těžší věci do podniku, zastavím a stačí jen hlídat si čas. Nepotřebuji žádné speciální povolení, to je fajn,“ uvedla Veronika, která do ulice zhruba jednou za čtrnáct dní vjíždí pracovně a zdůraznila, že současný systém nezneužívá. Příjmení uvést nechtěla, redakce ho však zná.

Neurvalé chování některých řidičů štve radního pro dopravu Davida Beke. „Lidé absolutně ignorují jakákoliv pravidla. My tam několikrát denně vysíláme strážníky, ale řidiči si tam pořád zkracují cestu. Je to velká anarchie, a pokud se to nepodaří zklidnit, vrátí se tam mechanické zábrany,“ řekl.

Primátor Petr Ryška připomněl, že v republice jsou pěší zóny asi ve dvaceti městech, jen ve třech jsou potřeba sloupky. „Jinde to jde, ale tady ne. Pokud budou lidé pořád neukáznění, já to budu brát jako osobní prohru, ale budeme tam muset vrátit sloupky,“ potvrdil.

Nepomáhají ani strážníci, kteří v lokalitě chodí a rozdávají pokuty. Radnice chce ještě zkusit dostat na pěší zónu více stromů a laviček a řidičům průjezd trochu zkomplikovat. Ty, kteří ulicí jen projíždí, aby si zkrátili cestu, by to mohlo odradit. „V Palackého ulici je kavárna, já jsem jim sám řekl, ať si dají zahrádku více do ulice. Stála tam auta, teď už se tam nevejdou,“ prozradil primátor.

Záleží i na majitelích provozoven v Benešově ulici, jaké tam budou mít prostředí. „Musí si sáhnout do svědomí, jestli potřebují zajet s SUV před obchod a auto tam odložit, nebo by tam chtěli krásný prostor a bulvár, kde budou chodit spokojení zákazníci. Dneska je to často tak, že tam najede agresivní řidiči a téměř ty chodce vytroubí, protože si to tudy zkracuje. Kde to jsme? V pěší zóně má vždycky přednost chodec a auto by mělo čekat, až odejde,“ vysvětlil Beke.