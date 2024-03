Peníze půjdou na projektovou dokumentaci a vlastní rekonstrukci rozvodů elektriky, vody a topení, dvě historicky cenné budovy čekají také stavební úpravy. „Není tady nájemce, který by byl ochoten vzít si celý prostor. Na několik menších částí už nájemce s největší pravděpodobností máme,“ vysvětlil primátor Petr Ryška.

Schvalovaná částka se zdála příliš vysoká opoziční zastupitelce Tereze Kafkové. „Je to šest a půl milionu za rekonstrukci rozvodů v restauraci. Proč je ta částka tak vysoká, je tam nějaký specifický důvod,“ zeptala se. Ryška odpověděl, že nejde o jednu restauraci, ale o dva domy a jde o maximální sumu.

Odpověď pak upřesnila Vladislava Hudečková ze správy realit. „Jsme na začátku, udělali jsme předběžné tržní konzultace. V posledních dvou, třech letech nám revize elektra vycházely tristně a stav, v jakém je elektrika teď, je zoufalý,“ vysvětlila Vladislava Hudečková.

Výhrady měl i opoziční zastupitel Radek Hošek. „Chybí mi reálný položkový rozpočet. Pokud mám rozhodovat o veřejných penězích, myslím si, že bychom měli mít adekvátní podklady, jasné finanční plány,“ usoudil Hošek. „Pokud to budeme odkládat, až se udělá projekt, tak bychom to letos neotevřeli,“ reagoval Ryška s tím, že radnice má zájem najít využití co nejdříve.

Dárkové poukazy

Prostory jsou prázdné od loňského února. Radniční restaurace, dříve jedna z nejlepších ve městě, změnila majitele na konci roku 2019. Majitel, jednatel a šéfkuchař v jedné osobě Petr Vološčuk jí koupil od Miroslava Tomance, přišel ale covid, následovala vysoká inflace. Nechtěl se vzdát, vzal si další úvěr, ale nakonec musel restauraci zavřít.

Redakci Deníku pak Vološčuk nezvedl telefon a oči pro pláč zbyly i zákazníkům, kteří nevyčerpali dárkové poukazy. Například Zdeněk Pavlíček koupil dva poukazy, každý za tisícovku, rodičům. „Na mé dotazy přes email jsem nedostal žádnou odpověď. Rodiče, kteří volali do restaurace v lednu, byli s posměchem jakousi dámou odmítnuti, že voucher prostě a jednoduše propadne. Je jim přes osmdesát let a podobné neurvalé jednání dost těžce nesou,“ informoval Zdeněk Pavlíček loni Deník.

Jak šel čas s Radniční restaurací na podzim 2019 byla Radniční restaurace považovaná za jednu z nejlepších ve městě

nový majitel Pavel Vološčuk musel čelit covidu i ekonomické krizi, nakonec skončil

radnici se nedařilo sehnat nájemce, nepomohlo ani snížení nájmu na polovinu

aktuálně se zdá, že si dva nájemci prostory rozdělí, je ale potřeba rekonstrukce

Nízký zájem o údajně vybydlené prostory následně vedl radnici k snížení nájmu. Ze čtyř set tisíc ročně byla ochotná slevit po dobu dvou let na polovinu. Cestou úplného odpuštění nájmu třeba na rok ale jít nechtěla. „Neradi bychom, aby do toho přišli dobrodruzi, kteří by po roce zase odešli,“ vysvětlil Ryška.

Od konce předloňského září je rovněž zavřený zřejmě nejznámější hotel v Jihlavě, Hotel Gustav Mahler včetně restaurace. Důvodem byly vysoké ceny energií. Bývalý dominikánský klášter poblíž náměstí byl přitom po nákladné rekonstrukci vyhledávaným místem pro společenské akce i ubytování, na začátku roku 2022 změnil majitele.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Upadala, teď se vrací na výsluní. Podívejte se, jak slavná Modeta šije plavky