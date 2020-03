Jihlava ruší své akce, otevře jen jednu školku a pošle peníze do nemocnice

Až do konce června jsou zrušeny všechny městské akce v Jihlavě. Je to kvůli nouzovému stavu v celé republice. Radní Jihlavy se také rozhodli podpořit nemocnici částkou padesát tisíc. Ta by měla jít na nákup plicních ventilátorů

