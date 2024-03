Primátor Petr Ryška připustil, že sdílení aut stojí za to v Jihlavě vyzkoušet. Další kroky pak budou závislé na zájmu Jihlavanů o jízdy půjčenými auty. Těch by mělo být třicet až padesát, zřejmě s hybridním pohonem. „Ve městech, která to mají, je asi šest druhů aut. To by na Jihlavu nebylo, ale dva druhy aut by tu byly, jedno menší a jedno střední třídy. Určitě by tu nebyla luxusní auta, ta by se tu neuživila,“ uvědomoval si Ryška.

Carsharing by město neměl nijak finančně zatížit. Na druhou stranu by ale neměla mít radnice z této služby žádný příjem kromě poplatků za parkování. Radnice aktuálně chystá pravidla pro fungování carsharingu na území Jihlavy, jde například o to, jak by to tato auta měla s parkováním. Zájem má dle mluvčího Radovana Daňka více firem, konkrétní však nebyl.

Sami řidiči by proti carsharingu v zásadě nebyli. „Nejde jen o benzin, taky pojištění stojí peníze, auto časem ztrácí hodnotu, sem tam musím do servisu… Za rozumnou cenu bych se půjčovanému autu nebránil,“ uvažoval nahlas Jaroslav Polák, který zrovna na náměstí zaparkovat auto. „Sdílený kola už tu máme, teď sdílený kola a příští rok sdílený přítelkyně, ne,“ odpověděl rozverně mladík jménem Tomáš, který si nepřál uvést příjmení.

Jak Deník zjistil, aktuálně jezdí po Praze zhruba 1700 sdílených aut, v Brně jich je kolem dvou stovek. V dalších městech jde o jednotky vozů, aby se zjistil zájem. „Zájem o takovéto různé projekty začíná stoupat, i třeba v souvislosti s vyzkoušením elektromobilů,“ uvedl Roman Filip, předseda Asociace českého carsharingu. V Jihlavě se uvažuje o spolupráci s firmou CAR4WAY, která je lídrem na českém trhu.

Při úvahách o zavedení carsharingu hraje roli více faktorů jako je síť MHD, městská zástavba, potřeba parkovacích míst, přítomnost vysoké školy nebo zaměstnavatelé atraktivní pro mladou generaci a komunita lidí, která potřebuje auto jen občas. „Osobně si myslím, že Jihlava je z pohledu vhodnosti umístění nabídky sdílených vozů dobrá lokalita, ale samozřejmě záleží i na dalších faktorech jako například podpora ze strany vedení města nejenom ohledně parkování těchto vozů,“ usoudil Filip.

Další zájemci

Jako krajské město a centrum Vysočiny je Jihlava atraktivní lokalitou i pro Autonapůl, které zatím působí v osmi krajských městech republiky. „Rád bych zdůraznil, že pro případný provoz systému je zásadní metrikou vytížení vozidel, aby byl systém udržitelný a přinášel městu reálné benefity. Lidově řečeno aby auta opravdu uživatelé reálně používali, aby nestála a naopak neblokovala zbytečně dlouho parkovací místa například rezidentům,“ vysvětlil Michal Šimoník s tím, že by sdílená auta měla vhodně doplňovat sdílená kola, MHD a chůzi.

Připraveni jednat s městem Jihlava jsou i zástupci společnosti GoDrive. „Jihlavu velice dobře znám, neboť jsem zde vyrůstala a mám toto město moc ráda,“ řekla manažerka Pavla Ludačková s tím, že Jihlava je sice menší město, ale velice hezky uspořádané a s vysokou školou. Právě studenti bývají častými zájemci o carsharing.

Trochu jinak pak funguje služba HoppyGo, i ta by ráda pronikla do Jihlavy. „Na rozdíl od jiných carsharingových služeb my sami do ulic nepřidáváme žádná další auta, ale dáváme lidem možnost mezi sebou bezpečně sdílet vozy, které by jinak stály zaparkované na ulicích,“ vysvětlila Radka Jenka Šubířová. Majitelé vozů si díky jejich nabízení mohou něco vydělat, na druhé straně jsou řidiči půjčující si auto za dostupnou cenu.

Sdílená auta by mohla být další možnost, jak snížit počet aut ve městě. „V Praze si mladé rodiny nekupují auto, když bydlí v centru, o víkendu si půjčí auto a vyjedou si na výlet. Také rodiny, které uvažují o druhém autě, nakonec využívají carsharing. Takhle to funguje v Praze a jestli by to fungovalo v Jihlavě se musí vyzkoušet,“ uzavřel primátor.