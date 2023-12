Podařilo se nám odblokovat patovou situaci a došli jsme k dohodě, zaznělo v Jihlavě v souvislosti s Obchodním domem Jihlava, kterému místní neřeknou jinak, než Prior.

Budova obchodního domu je jednou z dominant jihlavského náměstí. | Video: Adéla Poláčková

Dohoda se týkala kompenzací za omezení, která budou souviset s chystanou revitalizací Masarykova náměstí. „Tak, jak si to Prior představoval, to pro nás není možné, ale shodli jsme se na řešení,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška.

„Prior si vymínil, že během stavebních prací při revitalizaci náměstí nebudou pracemi nijak narušení obchodníci v domě. Různé překopy vstupů budou prováděny mimo otevírací doby,“ doplnil náměstek primátora Martin Laštovička.

Prior, který letos oslavil čtyřicet let od otevření, původně požadoval také finanční kompenzace pro nájemníky. To ale radnice odmítala. Mimo jiné by se obtížně vyčíslovala přesná částka. Smlouva je nyní v rukou právníků magistrátu i obchodního domu.

Prior nyní dle radnice dá své kladné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Budeme pokračovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení,“ naznačil další postup primátor. Vítězný architektonický návrh má přitom radnice už pět let, počítá mimo jiné s úpravou zásobovacích ramp obchodního domu.

V dalším roce se ale s investicemi do jednoho z největších náměstí v republice nepočítá, bude pokračovat projektování. „První velká investice by měla být v roce 2026, tak to máme zatím v investičním plánu,“ uzavřel Ryška.