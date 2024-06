Už v pátek a sobotu budou moci lidé hlasovat pro své kandidáty do Evropského parlamentu. V Jihlavě je připravených celkem osmapadesát volebních okrsků. Některé volební místnosti však změní své sídlo.

Jihlava se připravuje na volba. Některé volební místnosti změní sídlo, podívejte; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

V Jihlavě momentálně žije asi přes osmatřicet tisíc voličů. Mezi nimi jsou započítání také lidé s úřední adresou na jihlavském magistrátu. To znamená, že je nutné do schránek roznést voličům přibližně přes šestatřicet tisíc hlasovacích lístků. Mluvčí Radovan Daněk uvedl, že za roznos obálek s lístky zodpovídají zapisovatelé jednotlivých volebních komisí. „Každý volič dostane jednu obálku se sadou lístků a informacemi o místnosti, kde se v jeho okrsku volby uskuteční. Často jim s roznosem pomáhají členové domácnosti a studenti. Hlasovací lístky musí být roznesené do úterý čtvrtého června,“ poznamenal.