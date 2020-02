„Myslím si, že toto zastupitelstvo je nadbytečné, nemělo být svoláváno a proto budu hlasovat proti programu,“ řekl hned úvodem odstupující první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS). Podle něj je projednávání sporu na veřejném zastupitelstvu střelením se do vlastní nohy.

Kalina však reagoval, že je důležité, aby zastupitelé věděli, jak vedení města rozhoduje ve vodohospodářském sporu. „Nemáme žádné dokumenty, kde by byla jasná vůle nebo strategie města,“ varoval. Je paradoxní, že účast v koordinační skupině věnující se této problematice lidovec odmítl.

Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) pak zopakovala, že Jihlava nadále chce získat veškerý majetek a veškeré finance. Dohoda prý bude výhodná pro obě strany, město i svazek chtějí už roky investovat do infastruktury, ale nemohou. „Držíme se vzájemně pod krkem a situace je neúnosná,“ řekla Koubová.

Nejde o likvidaci

Opozici také zajmala budoucnost městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK). „Nejde o likvidaci. Prověřujeme, jakým způsobem je JVAK schopný provozovat majetek po roce 2021,“ vysvětlila primátorka s tím, že proběhne forenzní audit a prověří se ostatní možnosti.

Diskuze byla věcná a šla do detailů, občas ale sklouzla do osobní roviny. Do křížku se s Kalinou pouštěl zejména koaliční Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava).Po necelých třech a půl hodinách chtěl Kalina hygienickou přestávku, o které zastupitelé hlasovali rukou a pauzu si neodhlasovali. Bývalý náměstek opustil síň a zastupitestvo do pěti minut skončilo. „Věřím, že mimořádné zastupitelstvo za účelem informování se bylo naposledy,“ uzvařela primátorka.