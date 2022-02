Jihlavské zastupitelstvo v úterý schválilo dva miliony dvě stě tisíc na roční zkušební provoz. Hlasování však předcházela bohatá diskuze. To se ostatně dalo očekávat, Jihlavané vše živě diskutovali už od víkendu na sociálních sítích. Záporně se k věci vyjádřil finanční výbor, naopak dopravní komise a radní projekt podpořili. „Jsme sedmnácté největší město a bikesharing je i v řadě menších měst,“ argumentoval radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. Zmínil, že cyklisté mají k dispozici čtyřiadvacet kilometrů cyklostezek plus další opatření jako jsou BUS pruhy nebo možnost jezdit pěší zónou či některými jednosměrkami v protisměru.

Stanovišť pro sdílená kola má být ve městě padesát až pětasedmdesát a kol rovná stovka. Pro zájemce může být atraktivní, že bude prvních patnáct minut používání zdarma, respektive na účet města. Pak bude zapůjčení kola stát čtyřiadvacet korun za půl hodiny. „Budou to mechanická kola, která mají osm převodů. Já mám na svém městském kole šest převodů a stačí to,“ porovnal Vymazal s tím, že elektrokola by byla příliš drahá.

Cena přes dva miliony zahrnuje také infolinku v českém a anglickém jazyce, každodenní kontroly a servis samotných kol i převozy bicyklů ke stojanům, kde zrovna budou chybět. „Všechna kola jsou vybavena GPS. Dostaneme data o tom, kudy se v jakých časech kola pohybovaly, na to pak můžeme reagovat,“ zmínil další benefit Vymazal. Stojany budou například na Masarykově náměstí, v Českém Mlýně, u železničního nebo autobusového nádraží, u Domu zdraví, u krajského úřadu, u základních a středních škol nebo u obchodních center.

Myšlenku sdílených jízdních kol hlasitě kritizovala opozice. Božena Kremláčková by preferovala dát přes dva miliony do oprav silnic ve městě. „Když jedu z práce, vybírám si radši objížďky, abych si nezlikvidovala auto,“ prohlásila. Její spolustraník Ladislav Vejmělek pak zpochybnil ekologii, pokud by městem neustále jezdila auta převážející kola mezi stojany. „Není to tak, že auto bude jezdit po městě a na každém stanovišti bude pořád kolo,“ odpověděl Vymazal.

A třeba Petr Paul varoval, že cyklisté budou brzdit provoz. „Nemusíme se bát a strašit. Čím více lidí využije sdílená kola, tím lepší to bude pro lidi, kteří auto skutečně potřebují a město bude průjezdnější,“ řekl Vymazal s tím, že se cyklisté ve svém vlastním zájmu frekventovaným silnicím vyhýbají. Jaroslav Drahoš se ptal, jestli kvůli sdíleným kolům nebude vyšší cena MHD. Podle primátorky ale bude mít na cenu MHD daleko větší vliv vývoj cen energií.

Téma silně rezonovalo i na sociálních sítích, o chystaném záměru informoval na facebooku v sobotu Miroslav Tomanec. Někteří vše kritizovali jako vyhozené peníze, našli se ale příznivci celé myšlenky. „Pokud se to konečně v Jihlavě zkusí, tak to bude skvělé. Než jsem se sem před lety přestěhoval, tak jsem podobnou službu používal hodně. Bylo pro mě zklamáním, že tady není. Jen tedy doufám, že budou mít přehazovačku a dobrou aplikaci,“ uzavřel Daniel Kratochvíl.