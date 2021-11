Oslavy, které mohly být velkolepé, však letos nebudou. Respektive budou, ale za zavřenými dveřmi, a to ve čtvrtek 18. listopadu. „Z důvodu zhoršující se epidemické situace jsme se rozhodli, že oslavy se uskuteční pouze v rámci školy. Celý den jsme pojali jako projektový a žáci si ve všech hodinách připomenou něco z historie naší školy,“ uvedla ředitelka Andrea Frolíková.

Co u školy pak zůstane, bude pamětní deska. „Z dobových fotografií jsme zjistili, že původní základní kámen byl poškozen. Školníka Miroslava France tedy napadlo, že bychom k tomu krásnému 90. výročí mohli dát škole výjimečný dárek v podobě mramorové desky s nápisem Slavnostní otevření Jubilejní školy Dr. T.G. Masaryka v Jihlavě dne 30. srpna 1931,“ poodhalila ředitelka.

Základní kámen školy byl položen již v květnu 1929 a vlastní stavba začala v říjnu. O necelé dva roky později, v srpnu 1931, škola stála. Symbolicky byla věnovaná k osmdesátým narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka a s jeho jménem je neodmyslitelně spjatá. „Třicátého srpna 1931 byla škola slavnostně otevřena jako Jubilejní národní škola Dr. T.G. Masaryka,“ uvádí historické prameny. U té příležitosti ministerstvo školství a národní osvěty škole věnovalo bronzový odlitek polopostavy T.G. Masaryka od sochaře Jana Štursy, jejíž originál byl umístěn v Parlamentě.

Masarykův pomník před školní budovou však 12. dubna 1938 německá mládež strhla. Ještě ten den odpoledne se vrátil na své místo. Třebaže následující školní rok začalo ve škole 278 českých a ani jeden německý žák, dlouho do školy nechodili. Třiadvacátého září při mobilizaci obsadili budovu vojáci a dva týdny se nevyučovalo. V dalším roce se střídavě učilo a neučilo, blížila se válka.

V květnu 1939 byla socha Masaryka politá asfaltem. Prvního června pomník opět někdo svrhl. K obnově už nedošlo. V srpnu 1942 dostali školu se vším vybavením Němci. „Předáním této budovy ztratilo české školství v Jihlavě svoji nejlepší budovu a nejlepší školní zařízení,“ uvádí kronika školy.

Jestli je škola nejlepší i v současnosti, si ředitelka Andrea Frolíková netroufá říct. „V Jihlavě je jedenáct základních škol a každá je jiná. Každá nabízí něco jiného,“ vysvětlila. Samozřejmě ji však těší, když vidí jít děti do školy s úsměvem. „Jsme zařízení, které pomáhá žákům nasměrovat jejich další kroky. Díky projektu C4PE vyškolení kariéroví poradci spolupracují s ostatními učiteli na kariérovém vzdělávání v rámci celého druhého stupně," poodhalila ředitelka.

Ale zpět do historie. V září 1945 se žáci vrátili do své původní budovy a o pět let později byly v budově vedle první a druhé národní školy také mateřská a střední škola. Následně začal celodenní provoz družiny a v září 1957 chodilo do školy 1219 žáků. Byli rozdělení do dvaceti tříd na prvním a dvanácti tříd na druhém stupni.

Do začátku sedmdesátých let se z kapacitních důvodů v prvním až pátém ročníku vyučovalo na dvě směny. „Tyto počty žáků jsou pro mě naprosto nepředstavitelné. Už teď bychom potřebovali učebny, kabinety a tělocvičnu navíc,“ přiznává ředitelka s tím, že nyní chodí do osmnácti tříd 440 dětí.

Měnil se i název. 15. května 1955 byla škola přejmenována na 1. osmiletou střední školu československo-sovětské družby. V roce 1961 název poupravili na Základní devítiletou školu československo-sovětské družby. Toho se v srpnu 1968 pedagogická rada zřekla, o rok později však uznala nesprávný postoj.

Po revoluci se vrátily busty Tomáše Garrigua Masaryka i Edvarda Beneše, vrátil se i čestný název ZŠ T.G. Masaryka. Bustu prezidenta však na podzim 1998 z průčelí školy někdo ukradl. Pachatele se nikdy nepodařilo vypátrat.

Škola také drží tempo s nejmodernějším vývojem okolního světa. Už v létě 1999 měla internetové stránky. Na začátku nového tisíciletí prošla „Masaryčka“ několika většími rekonstrukcemi, nyní je mimo jiné bezbariérová. „Škola se výrazně proměnila. A musím říct, že k lepšímu,“ potvrdil Petr Šmergl z Jihlavy, který do zmíněné základky chodil na přelomu osmdesátých a devadesátých let.

Letos oslavy zkazil koronavirus, všichni však věří, že za deset let bude pandemie minulostí a oslavy sta let se uskuteční ve velkém stylu. „O historii, a v našem případě velmi bohatou, je potřeba pečovat a neustále ji budoucím generacím připomínat,“ je přesvědčená Andrea Frolíková. Jestli bude i v té době ve vedení školy, neumí říct. „Vidím obrovský kus práce, kterou jsme všichni odvedli a přeji si, abychom společně ještě nějaký čas vydrželi,“ usmála se však závěrem.