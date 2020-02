Politická sebevražda. Tak mluví náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou – TOP 09) o rozhodnutí sáhnout lidem na garáže. Přesto začalo vedení města využívat předkupní právo. Právě v garážových hnízdech na několika desítkách hektarů po městě totiž radnice vidí příležitost ke zkrášlení vzhledu Jihlavy. Vykoupila už více než deset garáží.

Radnice vidí v garážových hnízdech potenciál ke zkrášlení města. | Foto: Deník / Martin Singr

„Zastupitelstvo na tyto práce vyčlenilo dva miliony ročně. Je to na řadu let, a nikdo zatím neměl odvahu s tím začít,“ uvedl Zeman s tím, že za deset až patnáct let lidé uznají, že to byl správný krok. „Věřím, že přijde doba, kdy nám všem půjde o to, jak město vypadá,“ je přesvědčený.