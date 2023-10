V souvislosti s propojením jihlavské městské hromadné dopravy a linkových autobusů jezdících v režimu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) má dojít k sjednocení tarifů. Studenti tak budou mít jednorázové jízdenky za poloviční cenu. V případě ročních předplatných jízdenek budou děti mezi šesti a patnácti lety jezdit nově za 365 korun, dříve to bylo za 730. Právě 730 korun dají za roční jízdenku nyní studenti středních škol od patnácti do osmnácti let. Ti dosud platili 1995 korun.

Ne všichni jsou však nadšení. „Bude to pro mě výhodnější, jízdné si platím sám. Přesto si nemyslím, že je to úplně dobré, aktuální cena jízdného je nízká a snížení uškodí rozpočtu města,“ uvažoval nahlas sedmnáctiletý Kryštof Jelínek z Gymnázia Jihlava. Odhadl, že sedmdesát procent spolužáků je z Jihlavy, ostatní dojíždí do města vlakem či autobusem.

Změnu pocítí i senioři, ti starší pětasedmdesáti let budou jezdit zadarmo, bude jim stačit doklad totožnosti. „Platím 365 korun ročně, to je koruna na den. Myslím si, že to není moc,“ stihla zareagovat na informaci o změně Marcela Robeová, zatímco nastupovala do trolejbusu stojícího v zastávce.

Hovornější pak byl senior čekající na Masarykově náměstí. „Bude mi dvaaosmdesát let, trolejbusem jezdím od sedmdesáti. Jezdili jsme za sto dvacet korun ročně, pak nám to zdražili, ale koruna za den, to není moc. Někteří řvou, ale nejvíce se ozývají ti, co daleko víc prohulí,“ sdělil senior, který odmítl uvést své jméno. „Já nemám velký důchod, ale trolejbusem jezdím denně několikrát, na Královském vršku mám zastávku před domem a nemusím chodit pěšky,“ dodal.

Věková kategorie mezi šestadvaceti a pětasedmdesáti lety se slev nedočká, té se bude týkat jen konec přestupních jízdenek na šedesát minut. Zůstávají jen ty půlhodinové. „Mně se to týkat nebude, je mi devětatřicet let, já si to zaplatím,“ usmál se Jan z Jihlavy a pokračoval: „Děti mám dvě do patnácti let a tam je sleva v pořádku. Podporujme je, aby jezdily MHD a ne autem.“ Školní spoje označené jako Š1, Š2 a Š3 jsou přitom pro žáky základních škol bezplatné.

Ztráta až deset milionů

Sjednocení tarifu MHD a VDV se pochopitelně projeví na tržbách. Cestující přijíždějící do města budou pokračovat na lístek z autobusu a nebudou si v MHD kupovat nový, z čehož vyplyne odhadovaná ztráta pět až deset milionů korun. Slevy pro studenty a důchodce pak sníží tržby o další čtyři a půl milionu. Největší podíl na tom bude mít sleva u středoškoláků, tam radnice ztratí dva a půl milionu. Poloviční částka to bude u důchodců a 750 tisíc u žáků základních škol.

Jaké změny v MHD budou schvalovat jihlavští zastupitelé? jízdenky pro studenty od patnácti do šestadvaceti let budou za poloviční cenu

skončí šedesátiminutová přestupní jízdenka, dále bude jen třicetiminutová přestupních

senioři nad 75 let budou jezdit zcela zdarma, bude jim stačit doklad totožnosti, dosud platili 365 korun ročně

žáci základních škol od šesti do patnácti let budou jezdit za 365 korun ročně, bylo to 730

středoškoláci od patnácti do osmnácti let budou mít roční jízdné 730 korun, bylo to 1995

Je poněkud pikantní, že s návrhem na slevy v MHD přichází vládnoucí koalice v době, kdy se Jihlavanům zvedla daň z nemovitostí, ve městě se rozšiřují modré zóny a úvěry související se stavbou Horácké arény jsou veřejnosti dobře známé. Navíc byl návrh na levnější MHD už na zářijovém zastupitelstvu. Tehdy ho předkladatel Petr Paul z opoziční SPD nakonec stáhl. Stávající návrh však podpoří. „Konstruktivní opozice je od toho, aby dala návrhy, koalice ty návrhy posoudí a přijde s kompromisem. Ten je nyní podle mě vhodný pro obě dvě strany,“ zhodnotil den před zasedáním zastupitelstva Paul.

