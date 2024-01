Lesní kaple svatého Antonína na Rounku láká nejen zamilované

Z původních plánů vyplývá, že v budově neměla být kaple. Mělo jít o běžnou ubytovací místnost pro raněné vojáky. Malby na stěnách a na stropě jsou z roku 1916, tedy doby první světové války, a kombinují válečnou a církevní tematiku. „Potřeba obracení se k Bohu, kdy byli lidé ranění a doufali, že se uzdraví, byla silná,“ komentoval Skřivánek.

Místnost v současnosti policie využívá k slavnostním příležitostem. Přitom byla v minulosti využívaná jako skladiště, podlaha tam byla hliněná a chyběl lustr. „Díky tomu, že tady skoro nebylo vidět, to přežilo do dnešních dní,“ usmál se policejní ředitel Martin Souček.

Prohlídky kaplí - organizace Brána Jihlavy pořádá komentované prohlídky s průvodcem nově to tří kaplí i na jiná zajímavá místa ve městě - prohlídky začnou na jaře a budou na každou z kaplí samostatně

Další památka, kaple svatého Karla Boromejského, je zdobená ve vzácném slohu beuronské umělecké školy. Jde o specifický umělecký styl, který byl vyučován v ateliérech i v tvůrčích uměleckých dílnách v benediktinských klášterech. Kaple se nachází v budově někdejšího jihlavského sirotčince vedle parkoviště v Křížové ulici. Ten fungoval v letech 1886 až 1950. „Jihlava je boromejkám hodně dlužná, za těch sedmdesát let vychovaly celou generaci sirotků,“ řekl Skřivánek.

I nyní dům slouží zejména mladým. „Budovu využíváme jako domov mládeže, máme tady ubytovaných šedesát studentek. Kaple je přístupná pro všechny studeny a otec Bohdan Sroka tady slouží mše pro naše studenty i pro veřejnost,“ uvedla ředitelka Školy sociální u Matky Boží Kateřina Šimková.

V minoritské kapli nedaleko Brány Matky Boží pak je ojedinělá gotická baldachýnová klenba. „Nádherně vidíme šesticípou hvězdu a v ní uvidíme ještě hvězdu pěticípou. Tady se zřejmě sešlo několik technik gotických mistrů,“ popisoval Skřívánek a dodal: „Je to v Čechách a na Moravě nejstarší takto udělaná gotická přetíňaná klenba.“

Neznamená to ale, že by bylo na co se dívat jen nad hlavou. „Bohužel nevíme, která to byla světice, má v ruce evangelium a druhá ruka je uražená,“ řekl Skřivánek směrem k soše v kapli a připomněl, že další tři světice jsou v dolní části kostela. Ten prošel v třicátých letech 18. století stavebnímu úpravami, které se dotkly i kaple.

Minorité působí v Jihlavě od čtyřicátých let třináctého století, v roce 1402 pak zachránili město. „Rytíř Zikmund vtrhl přes hradby do minoritské zahrady a kdyby minorité nedrželi noční modlitbu, byla zrovna druhá neděle velikonoční, tak by možná celé město lehlo popelem. Oni rozezněli zvony a měšťané s nasazením vlastního života se v ulicích střetli s rytíři. Nad ránem je dokázali odrazit, o čemž svědčí i původní freska,“ popsal Skřivánek před obrazem, který je nejstarším vypodobením města v českém království v jeho reálné podobě. „V raném středověku bylo běžné lidi i města zobrazovat v idylické podobě,“ vysvětlil Skřivánek.

