Neprojeli. V pátek brzy ráno se dali do práce dělníci na přejezdu v Jihlavě - Starých Horách. Uzavřeli tím cestu z ulice Romana Havelky na dálnici, lidé z centra města se zase nemohli dostat k Motorpalu nebo dál na Větrný Jeníkov nebo Humpolec.

V pátek brzy ráno začaly práce na přejezdu ve Starých Horách. Přesto mnoho řidičů zkoušelo, zda neprojedou, a museli se vracet. | Video: Deník/Martin Singr

Přesto to ráno řada řidičů zkusila, jestli přeci jen neprojedou. Kolem osmé hodiny ráno byly desítky těch, co přijeli až těsně před uzavřenou silnici, tam se otočili a jeli zpět. Čekala je objízdná trasa přes frekventované ulice Jiráskova, Fritzova, Havlíčkova, Pražská, Romana Havelky a Humpolecká. „Jsou to pitomci, akorát tu dělají zmatky,“ komentoval situaci procházející penzista Josef, který si nepřál uvést jméno. Podobně jako další pěší, i on uzavřeným úsekem prošel.

Lidé načasování oprav, které jsou v režii Správy železnic, kritizují. Problematické je zejména aktuální uzavření výjezdu z ulice Romana Havelky na dálniční přivaděč, k tomu přetrvává omezení na křižovatce u Zverimexu. Správa železnic se ale řídí dle výluk na železnici a mezi Jihlavou a Kostelcem přestaly vlaky jezdit právě v pátek. Uzavírka má skončit ve středu třiadvacátého srpna odpoledne.