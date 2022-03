Běž domů Ivane. Tak zní vzkaz na jihlavském náměstí. Podívejte se

Přiložit ruku se ve svém volném čase rozhodli také studenti. Spojila je touha pomoci a společný zájem o kulturu. „Máme rozdílný věk a chodíme do jiných škol, přesto táhneme za jeden provaz. Přijde mi skvělé, že lidé projevují takový zájem. Tady i kdekoli jinde. I díky naší historii s okupací se mají lidé větší motivaci se zapojit,“ uvažuje Markéta Křížová, která pomohla náměstí zahalit do barev ukrajinské vlajky.

Její kamarád Patrik Vítů dodává, že se do benefiční akce zapojila celá jihlavská kulturní scéna. „Jsme v tom společně. Ukrajině se chceme věnovat, dokud se to nevyřeší. Není nám to jedno a válka jen tak nezmizí. Ještě však musíme vymyslet, co konkrétně dále podnikneme,“ říká odhodlaně.

Hudba, která po celou dobu rozeznívá náměstí, přilákala Ondřeje Myšku. Lidí neubívá, i když okolí zahalila tma. „Plánoval jsem přijít, protože mám v kapelách kamarády, kteří mě pozvali. Zůstanu tady s nimi. Je to zvláštní. Ještě před měsícem jsem si vůbec ani nedokázal představit, že by v Evropě mohla vypuknout válka. Tak aspoň že něco můžeme dělat,“ zasmušile uvažuje ve večerních hodinách návštěvník.