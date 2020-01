"Nefunguje to kus za kus, je jen na vás, kolik věcí si vyberete a odnesete. Stejně tak je na vás, kolik jich na swap přinesete. Nikdy nevíte, co se bude komu hodit - někomu svetr, jinému ručník, utěrka nebo miska, kterou vy už nevyužijete," řekla za pořadatele Blanka Lednická.

Na swap můžete přinést oblečení, věci do domácnosti, knihy, hračky, dětské a sportovní vybavení, věci na tvoření. Vše by mělo být čisté, vyprané a nepoškozené. Doma naopak nechte nábytek, velké věci, léky, jídlo, zničené anebo poškozené oblečení, nekompletní rozbité hračky, nefunkční elektronické přístroje. „Oblečení a další věci, které po akci zůstanou na místě, odvezeme do některého z jihlavských zařízení pro potřebné,“ dodala.

V rámci akce máte možnost věnovat ponožky v rámci Ponožkové výzvy. K dispozici je dětský koutek a kuchyňka.