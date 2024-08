Vedení Jihlavy stále řeší nepořádek v ulicích. Magistrát dává do čistoty o miliony navíc, objem sesbíraného odpadu prudce stoupá, ale opticky se často nezdá, že by se situace lepšila.

Primátor Petr Ryška se nemůže ubránit dojmu, že někteří lidé snahu o čistější Jihlavu záměrně bojkotují. „Zdá se mi, že si myslí, že mohou dělat jakýkoliv svinčík a město to musí uklidit,“ uvažoval nahlas. Zatímco ještě v roce 2021 bylo ze zelených ploch 17 tun odpadků, loni už to bylo 27 a letos je to každý měsíc o tunu více. „Jestli to půjde tímto tempem dále, budeme mít 39 tun odpadků ze zeleně. To je strašné,“ řekl Ryška.

Město dalo letos do úklidu o dvacet milionů více než loni. „Představte si, co by se za to dalo udělat, kdyby lidi ty papírky nevyhazovali. Za pět let bychom mohli postavit novou školku,“ nabídl Ryška, jak by šly peníze také využít.

Mohlo by vás zajímat: Tropické teploty: před pekelným vedrem lidé prchají k rybníkům v Telči a v Řásné Velký Pařezitý rybník u Řásné a Roštejnský rybník v Telči. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Závěrem připomněl, že v Jihlavě bylo nedávno pozdvižení kvůli vyšší dani z nemovitostí. „Vybereme o 45 milionů navíc, ale polovinu z toho dáme hned na úklid,“ konstatoval. A tak zatímco lidé odhazují papírky, které pracovníci Služeb města sbírají, lidé je odhazují, pracovníci sbírají a tak pořád dokola. Po sociálních sítích začínají kolovat videa, která mají na pořádek v Jihlavě upozornit.

V Jihlavě letos na jaře přibyly nové odpadkové koše, krajské město čistí nový čisticí vůz.