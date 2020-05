/FOTOGALERIE/ Tři čtvrtě hodiny jednali jihlavští zastupitelé o ulici Jiřího z Poděbrad, která je už téměř dva roky rozkopaná. Její obyvatelé jsou obětí vleklých sporů Jihlavy s protistranou, kterou tvoří Svazek vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenská akciová společnost.

Obyvatelům ulice prý současný stav vyhovuje, mají klid. | Foto: Deník / Martin Singr

Se zborcenou kanalizací pod silnicí už roky nechce nikdo nic dělat a situace je tristní. „Ulice Jiřího z Poděbrad je mementem toho, jak se hádáme s protistranou, jak to trvá dlouho a jak je to celé nesmyslné,“ prohlásila primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Bývalý náměstek a lídr jihlavského hnutí ANO Radek Popelka je přesvědčen, že by provozovatel, Vodárenská akciová společnost, měla podle zákona odstranit havarijní stav neprodleně.