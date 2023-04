Na dalších pěti místech v Jihlavě se nesmí pít alkohol na veřejnosti. Nová vyhláška vzbudila vášnivou diskuzi napříč jihlavským zastupitelstvem.

Nově se nesmí pít alkohol například před večerkou v Erbenově ulici. | Foto: Město Jihlava

Začne platit prvního června. Konkrétně jde o okolí večerky v Erbenově ulici, lokalitu u Billy, park u hlavního vlakového nádraží nebo okolí Cityparku. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti přitom nadále platí na Masarykově náměstí, na hradebním parkánu nebo ve volnočasovém areálu Český mlýn.

Podle primátora Petra Ryšky se jedná o problematická místa, která radnice vytipovala společně s obyvateli a městskými strážníky. „Bydlím na Erbence přímo proti místu, kterého se to týká a fakt to tam není hezké,“ řekla opoziční zastupitelka Miroslava Zápotočná, přesto by preferovala prevenci před represí, stejně jako Daniel Škarka.

Na to primátor reagoval slovy, že veřejnost chtěla zakázat alkohol na více místech, magistrát nebyl tak striktní. „Represe by byla sbírat lidi a někam je odvážet, my se bavíme o regulaci. Nikoho netrestáme, diskuze je o tom, jakým způsobem se chovat ve veřejném prostoru,“ dodal náměstek primátora Jiří Pokorný.

K problematice se vyjádřil i koaliční zastupitel Jaroslav Huňáček, který dle svých slov vídá alkohol i u desetiletých dětí. „Na západě se o tom běžně nediskutuje, tam se na veřejných plochách nepije. V Americe by vás rovnou zastřelili, kdybyste tu flašku vyndali z pytlíku,“ prohlásil.

Ve stejném duchu pak mluvil i koaliční Zdeněk Faltus: „Slušný občan se napije doma nebo jde do restaurace. Ale aby nám tady ty individua, co nepracují, chlastali a váleli se po ulici, v tom nevidím žádnou svobodu,“ uzavřel.