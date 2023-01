Málek vysvětlil, že se rosí okna a špatně se dýchá, plavání je v takových podmínkách zcela nevhodné. Bylo by možné snížit teplotu vody, ale v takovém případě by byla návštěvníkům zima. Řešení tak bylo jediné. „Až do odvolání se dnes od třinácti hodin uzavře bazén pro výuky plavání dětí z MŠ, ZŠ, tréninky plaveckého oddílu, komerční pronájmy bazénu a plavání veřejnosti,“ sdělil ve čtvrtek Málek.

Hned v pátek nastoupí specializovaná firma, která zjistí rozsah poruchy na vzduchotechnice a také se pokusí vše co nejdříve opravit. Porucha na vzduchotechnice bazén odstavila také před pár dny, bylo to od 26. prosince loňského roku do 5. ledna. „Odstávka kvůli podobné závadě byla v minulosti ještě 30. listopadu 2018. Tehdy přestal fungovat vysokofrekvenční měnič řízení, který měl na starost chod elektromotoru ventilátoru,“ dodal Málek.