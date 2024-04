Kromě tří tisíc korun za odtah plus šedesáti korun za každý den parkování na odstavném parkovišti, čeká řidiče ještě pokuta, která může být dle ředitele Městské policie Jihlava Stanislava Maštery až patnáct set korun. Kdo stihne přiběhnout včas, platí v uvozovkách jen pokutu. A třetí možná situace, tedy naložení auta, které se vzápětí vrací zpět na parkoviště, vyjde na dvanáct set korun.

Blokové čištění ulic v Jihlavě koná se od 2. dubna do 21. května

zapojuje se třicet zaměstnanců Služeb města Jihlavy a pětadvacet brigádníků, k dispozici mají 17 vozů

kdo nebude respektovat dopravní značení, může zaplatit 3000 korun za odtah auta plus pokutu až patnáct set

Odtahu se každoročně dočkají stovky aut, jen loni jich bylo tři sta dvanáct. Majitelé pak zkouší různé výmluvy, často mluví o vybité baterce. Jiní říkají, že zaspali a proto nestihli odjet před sedmou hodinou ranní, od které zákaz stání při blokovém čistění platí.

KOMPLIKACE NA PARKOVIŠTI U LIDLU

Ti svědomitější řidiči nechali auta po okolí, kde to šlo. Například u Lidlu hledali zákazníci jen těžko místo k zaparkování. „Na co tu mají závory, na ozdobu? Taky bydlím ve městě, parkuji na ulici a budu to muset za pár dní nějak vyřešit, ale tohle mi přijde dost nezvládnuté ze strany Lidlu,“ zlobil se jeden z nakupujících poté, co složitě zaparkoval. Jméno do novin uvést nechtěl, redakce ho však zná.

Služby města Jihlavy po zimě vyčistí zhruba dvě stě padesát metrů silnic a dvě stě kilometrů chodníků. „Blokovému čištění místních komunikací, předchází jako každý rok předčištění příměstských částí,“ vysvětlil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.