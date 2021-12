Armáda nyní vypomáhá v odběrových stanech i na covidových odděleních nemocnic v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Třebíči. „Celkem v krajských nemocnicích prozatím až do 20. prosince pomáhají čtyři vojáci v odběrových stanech a jedenáct vojáků na covidových odděleních,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Hejtman Vítězslav Schrek na krizovém štábu kraje informoval, že do 20. prosince je prodloužena pomoc v jihlavské a brodské nemocnici, tam budou navíc týmy posíleny o dva vojáky. „O prodloužení asistence armády bude s největší pravděpodobností usilovat i Nemocnice Třebíč,“ dodala mluvčí.

Trend šíření nákazy v regionu se dle hygieny zhoršuje. Nejhůře je na tom aktuálně Žďársko, šíření je nejčastější v prostředí škol. Kraj Vysočina by proto rád využil armádních testovacích týmů, které nyní působí v odběrových stanech v Jihlavě a Havlíčkově Brodě, pro testování na vybraných školách.

Testování nyní provádí čtrnáct odběrových míst a zvládnou udělat téměř čtyři tisíce testů denně. To je o tisíc více než před rokem. Odběrová místa přitom využívají kapacity externích laboratoří v Pelhřimově, Brně i v Ostravě. Do Ostravy se také vozí vzorky. Termíny pro PCR testování jsou k dispozici do dvou až pěti dnů.

Co se týká očkování, centrum v Jihlavě – Hruškových Dvorech bude fungovat také po Novém roce. Ačkoliv je na Vysočině zapojeno nejvíce praktických lékařů ze všech krajů, počítá se se zapojením dalších ordinací.