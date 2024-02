V jednom z městských bytů bydlí Marcela Gardlová, která koncem minulého týdne o zvyšování nájmu ještě nic nevěděla. „Většinou se zvyšuje od července, loni to bylo o patnáct procent, ale i těch deset procent je dost. Nedá se nic dělat, pořád to bude celkem únosné,“ zhodnotila novinku.

Deník u vedení města zjišťoval, jestli nehrozí, že nájemníci vyšší cenu nezvládnou zaplatit. „Někde to hrozí, nedoplatky někteří nájemníci mají, ale musím říct, že se to zlepšuje,“ usoudil Ryška. Náměstek primátora pro oblast nemovitostí Martin Laštovička doplnil, že město při potížích s placením z pochopitelných důvodů nabízí zapsání na pořadník u sociálních bytů, případně je možné se přestěhovat do menšího bytu.

Gardlová si však nemyslela, že se bude muset někdo stěhovat. „Lidi, kteří chodí do práce a k tomu mají třeba i nějakou tu sociální dávku, by problém s financemi neměli mít,“ řekla.

Město nechce stavět ani kupovat nové byty

V Jihlavě je kolem sedmi set městských bytů, desítky z nich jsou neobsazené. „Jsou to většinou byty, které se rekonstruují nebo se na to připravují,“ popsal primátor. Město nechce stavět ani kupovat nové byty, ale opravit ty, které vlastní. Laštovička dodal, že bude potřeba rekonstruovat zejména byty v ulici Karoliny Světlé.

Projekt v této lokalitě počítá s úpravami bytů z první republiky, které dispozičně neodpovídají současnému stylu. „Koupelny jsou dobudovávány postupně, nevyhovují z hygienického pohledu,“ zmínil jeden příklad s tím, že jde často o menší byty.

Podle opozičního zastupitele Daniela Škarky není výše nájemného hlavním tématem u městských bytů. „Podle mě je valorizace to nejmenší. Je potřeba pracovat s dispozicemi bytů, jaká je kvalita, obsazenost a hospodaření. Za minulého období se přemýšlelo, že by se byty přesunuly do nové akciové společnosti, město s tím hospodaří těžkopádně,“ sdělil svůj názor Škarka.

Zrušený bufet i restaurace na nádraží v Jihlavě: Je to ubohé, říká cestující

Zároveň se vedení města rozhodlo nezvyšovat částku za nájemné v nebytových prostorech. „Chtěli bychom podpořit ty, kteří mají v našich prostorách své provozovny, a necháme jim nájemné stejné,“ vysvětlil Ryška.

Z nebytových prostor má město ročně zhruba 18 milionů korun. Případná valorizace by se týkala jen těch prostor, kde je minimální nájemné, slovy čísel by šlo zhruba o milion korun. „Není to zásadní částka pro město, můžeme si to dovolit a chceme tím vyjít vstříc podnikatelům,“ dodal.

S tímto krokem Škarka nesouhlasil. „Já osobně jsem toho názoru, že valorizovat by se mělo ve všech prostorách a tak jsem to předkládal na majetkové komisi,“ řekl Deníku.

Nejznámějším z nebytových prostor radnice je prosto bývalé Radniční restaurace na náměstí. Ten již rok zeje prázdnotou (https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/jihlava-konec-radnicni-restaurace-zavreny-gustav-mahler-2023.html). „To nás trápí, v tuto chvíli ale už máme řešení. Předběžně jednáme se dvěma zájemci, jeden chce horní část, druhý spodní,“ prozradil Ryška. Město bude muset provést nezbytné stavební úpravy, rozdělit budovu tak, aby mohly obě části fungovat odděleně. Rekonstrukce by mohla být letos na podzim hotová.