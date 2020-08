Jihlavané budou mít nového dodavatele vody. Město stanoví i jednotné ceny

Od konce roku přejde Jihlava k novému dodavateli vody. Nově se o provoz vodovodů a kanalizací postará město. „Zákazníci VAS a.s. a JVAK uzavřou nové smlouvy s novým dodavatelem. Vynasnažíme se, aby to bylo co nejjednodušší a abychom obyvatele moc neobtěžovali. Chceme to co nejvíc řídit online i na dostupném kontaktním místě, aby měli lidé dopředu co nejvíc informací,“ slíbila primátorka Karolína Koubová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek