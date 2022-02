Za den přijela zhruba padesátka lidí, lidé z nichy vykládali celé krabice darů. „Máme oblečení, deky, hodně jídla, léky, injekční stříkačky, plínky a výživu pro děti, Tesco nám dalo lékárničky a vyhradilo dobré místo na parkování, za což moc děkujeme. Máme v podstatě všechno, co je v nouze potřeba,“ informuje sympatická mladá dívka, která však nechce uvést jméno. „Pro to to neděláme,“ přikyvuje vedle ní stojící kolega.