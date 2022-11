Radnice je přesvědčená, že když podobná opatření fungují v Praze a Ostravě, budou fungovat i na nejfrekventovanějších místech Jihlavy. „Z deseti Jihlavanů se přitom řečí statistik jen tři přepravují po městě autem. Více jich jde pěšky, jede na kole nebo hromadnou dopravou,“ připomněl Daněk.

Rozruch v Třešti kvůli psím výkalům: Krtek si je nevezme do chaloupky, zaznívá

Řidiči kritizovali, že je silnice nebezpečná pro cyklisty. To magistrát uvedl na pravou míru, když reagoval na konkrétní námitky obyvatel. V první řadě vysvětlil, že v Tolstého ulici nejsou vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, ale ochranné jízdní pruhy. Do těch mohou rozměrnější auta zasáhnout, aniž by ohrozila projíždějícího cyklistu. Propadlou kanalizační vpusť před Domem kultury pak město opraví ještě letos.

Veřejnost hlasitě kritizuje bývalého primátora Jaroslava Vymazala, který byl v minulém období radním pro dopravu a jehož obliba cyklistiky je obecně známá. Řízením nové parkovací koncepce je však jeho spolustraník David Beke. „Mě určitě jako velmi aktivního automobilistu nikdo nemůže podezírat, že bych chtěl nadržovat cyklistům. Osobně jsem si to několikrát projel a jsem pro v takových úpravách ve městě pokračovat i v budoucnu,“ vzkázal Jihlavanům.

Až osm tisíc aut za den

Téma úprav Tolstého ulice už v Jihlavě rezonuje přes týden, to se tam objevilo nové značení. Řidiči aut, kterých tudy projede až osm tisíc za den, se zlobili a někteří rovnou prohlásili, že značení dodržovat nebudou. Silnice, která vede například kolem DKO, úřadu práce, vysoké školy nebo zimního stadionu, má být díky změnám podle radnice klidnější a bezpečnější.

Na chodce se myslelo hlavně na křižovatce s Třídou Legionářů, přechody tam jsou nyní kratší. To vítají zejména rodiče dětí, které tudy chodily. Jiným se ale nelíbí, že zatímco dříve mohla z Třídy Legionářů vyjíždět, pokud každé mířilo jinam, i tři auta současně, nyní prý musí stát za sebou a čekat. „Výjezd směrem od průmyslovky je nejen ve špičce fakt problém, dáváte přednost všem a vzhledem k vytíženosti přechodů je opravdu problém vyjet,“ upozornil Josef Němec, který v lokalitě bydlí a obává se dlouhých kolon.

Úleva pro řidiče. Silnice z Luk do Brtnice je opět průjezdná, podívejte se

Primátor Petr Ryška následně usoudil, že vedení města musí změny v dopravě lépe komunikovat. „Často to jsou lidé, kteří do Jihlavy jen jezdí do práce a nadávají, ale ti, co se po Jihlavě pohybují, ty změny kvitují. Nadávek je dost, ale je i dost pozitivních reakcí a je to spíše o tom, vysvětlit, proč v které oblasti které opatření je,“ zhodnotil situaci.