Deset milionů, díky kterým ušetří deset tisíc lidí. Jihlavští zastupitelé v úterý jednali o změnách v tarifu jízdného jihlavské MHD.

Jihlavská MHD. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Návrh na levnější cestování městskými autobusy a trolejbusy po dvou letech oživil opoziční Petr Paul. Spočívá v tom, že by žáci, studenti a učni až do šestadvaceti let jezdili zadarmo, platili by jen 120 korun za vydání bezplatné elektronické časové jízdenky. Stejné podmínky by byly pro invalidní důchodce a starobní důchodci by neplatili vůbec nic.