„Otevřené bude každý den až do osmi hodin večer. Volně přístupný bude do konce měsíce v době mimo vyučování a mimo zamluvené hodiny. Pokud se nabídka osvědčí, bude pokračovat i o letních prázdninách,“ předeslal mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Ve čtvrtek je hřiště otevřené od čtyř odpoledne do osmi večer. Ve zbylé všední dni mají návštěvníci umožněný přístup na hodinu od sedmi večer. O víkendu je to však už od devíti ráno do osmi večer. „Vstup je z ulice Máchova stejně jako k městské policii. Sportoviště už zpřístupnily základní školy Seifertova, Nad Plovárnou, Kollárova a Evžena Rošického,“ vyjmenoval Daněk.

Podrobnosti o možnostech sportovního vyžití v Jihlavě najdou zájemci na webových stránkách města jihlava.cz/sport. V sekci sportoviště jsou detaily ke všem volně přístupným hřištím v Jihlavě.