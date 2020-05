Život na Jihlavsku se pomalu vrací do normálu, velký podíl na úspěšném zvládnutí situace měl Libor Kuchyňa. Ten se hned v prvních dnech vrhl na hromadné šití roušek a poté vyráběl štíty.

Jihlavané našili roušky za stovky tisíc. | Video: archiv

K zorganizování hromadného šití roušek vedla bývalého záchranáře a zdravotníka Kuchyňu intuice. „Měl jsem vnitřní pocit, že by nám nošení roušek mohlo pomoct,“ řekl a připomněl, že se do devadesátých let ve zdravotnictví používaly pouze textilní roušky ze stoprocentní bavlny.