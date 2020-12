Ač byli Jihlavané krůček od levnější vody, zastupitelé nakonec nabídku od Vodárenské akciové společnosti neschválili. Cena 95,13 korun tak zůstane stejná. Cena se skládá z vodného, které je 55,06 korun a stočného ve výši 40,07 korun za kubík. Zatímco v Jihlavě se cena metru kryhlového drží pod stovkou, ve Žďáru nad Sázavou nebo v Třebíči už tuto hranici překročili.

Snížit by se však mohla v dalších letech. „Příští rok budeme mít snahu cenu vody snížit. Věřím, že budeme schopni ji snížit možná i na cenu o sedm, osm korun za kubík nižší, kterou slibovala VAS,“ vzpomněla primátorka Jihlavy Karolína Koubová na nabídku, kterou zastupitelé odmítli a pokračovala: „Oni moc dobře věděli, proč jí nabídli jen na dva roky. Je to možná udržitelné jen krátkodobě.“

Cena vodného a stočného:

2020: 95,13 Kč/m3

2021: 95,13 Kč/m3

(55,06 Kč vodné + 40,07 Kč stočné)



Cena tepla:

2020: 584 Kč/GJ

2021: 584 Kč/GJ



Cena elektřiny (orientačně běžná domácnost):

2020: 4 684 Kč/MWh

2021: 4 198 Kč/MWh



Cena plynu (orientačně běžná domácnost):

2020: 1 220 Kč/MWh

2021: 1 100 Kč/MWh

Pozitivní efekt změny provozovatele vodárenské infrastruktury lidé pocítí v tom, že se město může pustit do oprav kanalizace. Mementem letitých sporů města s Vodárenskou akciovou společností a se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko byla ulice Jiřího z Poděbrad, která je už od roku 2018 rozkopaná. Příští rok by měla být konečně opravena.

Smlouvy s osmi tisíci zákazníků řeší vodohospodářská divize Služeb města Jihlavy od prosince a bude pokračovat v lednu příštího roku. „Voda poteče, kanalizace bude fungovat. Možná bude chvilku trvat, než se papíry srovnají, ale nebude to problém v běžném chodu domácností,“ ujistila veřejnost primátorka. Například obyvatelé bytových domů si pak změny dodavatele vody ani nemusí všimnout.

Také cena tepla by měla zůstat stejná jako v právě končícím roce. „Nelze říct, jaká bude cena paušálně, mohou s ní totiž být spojeny další náklady. Je to individuální, ale pohybují se ve stejných relacích,“ sdělila jednatelka Jihlavských kotelen Lucie Hubačová. Ty dodávají teplo do zhruba deseti tisíc domácností na celém Jihlavsku. Kromě toho vytápí i sto tisíc metrů čtverečních nebytových ploch jako jsou školy, obchody a podobně.

Částka 584 korun za gigajoule je ze všech okresních měst nejvyšší, průměrný rodinný dům má přitom roční spotřebu kolem třiceti gigajoulů. Je to tedy kolem sedmnácti a půl tisíce. V bytě může být částka zhruba poloviční. „Po zateplení domu mám náklady na teplo podstatně nižší, návratnost takové investice je poměrně rychlá,“ podělil se o svou zkušenost Jiří Svoboda z Jihlavy.

Elektřina a plyn budou v kraji dokonce levnější. „Ceny zemního plynu a elektřiny jsme snížili už na podzim a zároveň jsme ujistili zákazníky, že nemusejí mít obavy ze žádného zdražování,“ mluvčí společnosti Innogy Pavel Grochál. „Rodina, která od Innogy odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle našich propočtů ročně ušetří přes dva tisíce korun z rodinného rozpočtu,“ dodal. S cenou dolů šly i další dodavatelé elektřiny a plynu.

Za svoz popelnic v krajském městě zaplatí lidé dál 680 korun. Poplatek lze o stovku snížit díky zapojení se do programu na podporu třídění. Radnice nemá v plánu ani zvedat nájemné v městských bytech.