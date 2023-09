Důvod k radosti: v jihlavské zoo se narodilo mládě kočky bažinné, podívejte se

Argumentace náměstka primátora Jiřího Pokorného, že péče o okrajové části je pro městskou kasu nákladná, se mu nelíbila. „Děti musí dojíždět do škol, máme tu sice MHD, ale když mají kroužky, musí se převážet a to už člověk musí autem, obchod tu taky nemáme, kulturní vybavenost tady není,“ jmenoval Řezáč. Nyní doufá, že po zvýšení daně bude v Popicích rychleji vybudovaná kanalizace.

Přesto si ale uvědomuje složitou situaci zejména mladých rodin. „Energie jdou nahoru, zdražila paliva, v Jihlavě jsou modré zóny, tak ještě k tomu přiloží a zvednou nám daň z nemovitosti. Věřím tomu, že se bude jednat, jestli nám nezdraží odpady, jestli se zvedne cena za vodné a stočné, to všechno budou zvýšené náklady,“ řekl Řezáč.

Co se mění?



- základní koeficient se sjednocuje na 4,5 – v širším centru už takový byl, v místních částech Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov a Vysoká byl 2,5, v Antonínově Dole, Červeném Kříži, Pávově, Zborné, Hruškových Dvorech, Pístově a v Hosově byl 3,5



- místní koeficient se zvyšuje z 1 na 1,5



- „podnikatelský“ koeficient se jako jediný nemění, zůstává 1,5

Koeficient se zvyšuje také v místních částech Antonínův Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná, Hruškové Dvory, Pístov a Hosov. Tam všude dosud činil 3,5. V širším centru zůstává 4,5. „Vzhledem k tomu, že naprostá většina obytných staveb a jednotek se nachází v centrální části města, bude dopad tohoto opatření, co se týče rozsahu, malý,“ předeslal náměstek primátora Jiří Pokorný v návrhu ke změnám dani z nemovitých věcí.

Tím však změny nekončí, dále se také zvýší místní koeficient daně z nemovitých věcí a to z úrovně jedna na jedna a půl. Tím se pak ještě jednou násobí daň poplatníka. Jinými slovy lidé v Jihlavě platí minimální částku krát čtyři a půl a to vše ještě krát jedna a půl.

Co to znamená v praxi? Například za byt s plochou 68 metrů čtverečních se zatím v Jihlavě platí daň zhruba od 400 do 750 korun podle části města, nově to budou všude necelé dva tisíce. Jihlava loni na dani z nemovitostí získala dvaapadesát milionů korun. Změnou ročně získá o sedmačtyřicet milionů více do městské kasy, pokud tedy bude zároveň schválený vládní konsolidační balíček.

Dva modelové příklady:



Byt 3+kk (68,5 m2)

část města Jihlava, Helenín, Horní Kosov, Staré Hory A. Důl, Č. Kříž, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Zborná Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov, Vysoká



minimum 234 Kč

maximum 6 582 Kč

současnost 753 Kč 585 Kč 418 Kč



návrh 1 975

navýšení 262 % 338 % 472 %



Dvoupodlažní rodinný dům (109 m2) se zahradou (600 m2)



část města Jihlava, Helenín, Horní Kosov, Staré Hory A. Důl, Č. Kříž, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Zborná Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov, Vysoká



minimum 245 Kč

maximum 6 040 Kč



současnost 692 Kč 542 Kč 392 Kč



návrh 1 834



navýšení 265 % 338 % 468 %



Zdroj: Město Jihlava

Třebaže ke změně dani z nemovitosti došlo v krajském městě Vysočiny po čtrnácti letech a za tu dobu inflace vzrostla kumulativně o šedesát procent, ne všichni zastupitelé byli pro. Třeba lídr opozičního hnutí STAN Radek Hošek zmínil, že v Moravských Budějovicích daň z nemovitých věcí naopak klesá z koeficientu dva na jedna.

Jeho spolustraník Libor Kuchyňa pak připomněl, že město je na tom nyní ekonomicky dobře a poukázal na poněkud kuriózní situaci. „Uvažujeme, že od rodin vybereme o dva, tři, čtyři tisíce víc a na dalším zastupitelstvu jim budeme dávat slevy na jízdném v MHD. Úplně mi to nedává smysl,“ konstatoval.

Bývalá primátorka a současná zastupitelka Karolína Koubová navrhla zaměřit se na velké fabriky, třeba ty s negativním vlivem na životní prostředí. „Abychom tolik nezatěžovali domácnosti, mohli bychom se soustředit na velké podniky, které by tu daň určitě zvlády. Daň jde zaměřit přímo na pozemek. To by mohlo pomoct městské kase i obyvatelům města,“ navrhla. Dle Pokorného se tato varianta diskutovala, lepší ale bude apel na společenskou zodpovědnost těchto firem. Koeficient pro podnikatele tak zůstal jako jediný nezměněný a to 1,5.

Na zastupitelstvu se řešila paralela s celostátní politikou, poslanec a vysočinský lídr hnutí ANO Martin Kukla zvyšování daně z nemovitostí kritizuje. Také Řezáč připomněl sliby politiků. „Před volbami ODS slibovala, že se daň z nemovitostí zvyšovat nebude, to padlo. ANO jako opoziční strana to kritizuje a v Jihlavě nám ODS s ANO hezky zvýší daň z nemovitosti,“ pokrčil rameny. To zaznělo také na zasedání zastupitelů, Jiří Pokorný z hnutí ANO ale odmítl spojovat celostátní a městskou politiku.

Podle něj je důležité přistupovat zodpovědně nejen k výdajům města, ale také k příjmům. „Jsme stále pod třetinou maximální možné částky, kterou zákonodárce předvídá,“ zdůraznil.