Novinkou jsou také dvoubarevná tabla. Barevně se liší písmeno linky a název konečné a průběžných zastávek. „Je to kvůli lepší čitelnosti a lepší orientaci mezi autobusovými a trolejbusovými linkami,“ vysvětlil šéf dopravního podniku. Standardem v jihlavské městské hromadné dopravě už pět let naopak je celovozová klimatizace, WiFi připojení nebo elektrické zásuvky.

Zvenku se přitom nový vůz liší od ostatních parciálních trolejbusů, tedy těch s hybridním pohonem, jen v detailech. Ani baterie na střeše nejsou vidět. „Jediným rozdílem zvenku je, že jsme ovládání dveří přemístili z dveřních křídel na bok karoserie tak, jak to má většina vozů v dopravním podniku,“ uvedl Rovner.

VIDEO: Výhoda pro cestující i ekologii. Trolejbusy v Jihlavě jezdí po nové trati

Nový trolejbus SOR TNS 12 bude jezdit zejména na linkách B a G, a také na nově připravované lince do Purmerendské ulice. Bude vozit cestující také na některých vložených spojích o víkendech, kdy nejezdí tolik trolejbusů. Rozpoznatelný bude podle dvoubarevného displeje.

Jedná se o první ze šesti vozů, které měl jihlavský dopravní podnik dostat už loni v červnu. Termín se ale několikrát posunul. „Dodavatelé odřekli objednané komponenty doslova týdny či dny před jejich avizovanými termíny dodání a nově nabídnuté termíny za až šedesát týdnů byly neakceptovatelné,“ uvedl letos v březnu pro Deník Libor Hinčica u firmy Cegelec, která se zabývá kompletací elektrických zařízení do trolejbusů.

Dodavatelem vozů mělo být sdružení firem Tram for envi a Bogdan Motors. „Realizaci projektu postihla epidemie koronaviru, která způsobila značné výpadky v dodávkách komponentů potřebných pro výrobu vozidel. Nad to přišel problém s dodávkou některých komponentů způsobený válkou na Ukrajině. Tyto skutečnosti jsme ve chvíli přípravy nabídky v lednu 2020 nemohli předvídat,“ vyjádřil se za dodavatele už dříve Matěj Němeček. Jak připomněl, nedostatek součástek poznamenal také automobilový průmysl.

Z šesti objednaných vozů potřeboval Dopravní podnik města Jihlavy nutně tři, aby zajistil provoz do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova. První z nich nyní má, další dva se mají do Jihlavy dostat po 16. říjnu. „Máme za sebou zkušební provoz bez cestujících v Hradci Králové, tam dva vozy nejely dohromady deset tisíc kilometrů. V Jihlavě to musí být do konce roku dvacet tisíc kilometrů na celkem čtyřech vozech,“ řekl Rovner.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Naftové autobusy tak mohou již brzy začít odpočívat v garážích. Ke slovu přijdou maximálně při výlukách, možná ale ani v takovém případě ne. Jak Radim Rovner připomněl, nyní po Jihlavě jezdí parciální trolejbusy i na trasách, kde jsou výluky elektrického vedení. Díky zabudovaným bateriím pro ně není pár set metrů bez „drátů“ vůbec žádný problém. Stroje zvládnou ujet až dvanáct kilometrů bez elektrické energie.

A co stáří vozového parku, až se do Jihlavy dostane všech šest nových trolejbusů? „Průměrný věk bude u trolejbusů okolo osmi let, u autobusů kolem deseti. Budeme mít devětatřicet trolejbusů, z toho bude třináct parciálních,“ uzavřel Rovner.