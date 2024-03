Třebaže historicky byla Jihlava přepadená v noci, tentokrát vtrhl rytíř Zikmund do města skrz Bránu Matky Boží hodinu po poledni, zamířil do Parku Gustava Mahlera a do akce se zapojily loutky, masky, ale také veřejnost.

Součástí programu bylo divadlo Teatro Comico, středověká kapela Bakchus nebo hned dvě vystoupení jihlavského Spolku historického šermu Vyděděnci, které sledovaly desítky lidí.