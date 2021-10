/FOTO/ Hruškový, tvarohový, makový, povidlový, jahodový, borůvkový, švestkový a jablečný. Takový výběr měli dnes dopoledne zájemci, kteří přišli na náměstí podpořit domácí hospic Bárka, který provozuje jihlavská charita.

Akce Koláč pro Bárku probíhá za deštivého počasí, lidé přesto chodí. | Foto: Deník/Martin Singr

Tradiční akci Koláč pro Bárku ovlivnilo uplakané počasí, nicméně asistentka jihlavské odlehčovací služby Marta Plachá, která ve stánku také obsluhovala, to nevidí jako větší problém. „Lidé o tom ví, takže ti, co nás znají a chtějí podpořit, určitě přijdou,“ odhaduje. Stánek tam bude až do čtyř hodin odpoledne.