/ANKETA/ Od října bude ulicemi Jihlavy projíždět auto, které bude sledovat vozidla parkující v modré zóně. Minimálně zpočátku nebude hlavním cílem vybírání pokut.

Parkování v Jihlavě. | Foto: Deník/Martin Singr

Auto s mnoha kamerami si v horácké metropoli už vyzkoušeli. Od října ho bude mít Jihlava v pronájmu na rok a půl. „To je doba, kdy se to dá dobře vyhodnotit a pak uděláme zakázku na to, jaké auto tady budeme mít,“ řekl primátor Petr Ryška, proč bude mít krajské město Vysočiny sedmnáct měsíců auto jen půjčené.

Sdělil také důvody jeho pořízení. „To auto nepotřebujeme na to, aby kontrolovalo a dávalo lidem pokuty, ale aby nám sehnalo co nejvíce dat. A tak to opravdu první měsíc bude. Auto bude jezdit ve dne v noci a zjišťovat, jak jsou obsazené ulice a parkoviště,“ informoval primátor s tím, že podle sesbíraných dat učiní radnice změny. Po těch veřejnost volá, dát jen na pocity ale podle hlavy města nelze.

Modře pomalované centrum Jihlavy: Jde o přechodné značení, uklidňuje radní

Auto bude v Jihlavě zatím především monitorovat situaci v ulicích. „Tak nevím, jestli je zrovna na tohle potřeba pořizovat speciální auto. Situaci v modrých zónách by mohli sledovat i strážníci, stejně v těch ulicích chodí,“ uvažovala nahlas Pavlína Hájková. Sama auto nepotřebuje, tak jí téma modrých zón nechává v klidu.

Vedení města také informovalo, že sportovci mají dále bezplatné parkování v ulici Na Stoupách, třebaže tam modrá čára už je. Dále se uvažuje o tom, že by parkování v modré zóně bylo o víkendech nebo v noci zdarma. Stejně tak dle Ryšky nemusí platit lidé, kteří si do modré zóny jen přijedou vyzvednout léky nebo větší zásilku. „V modré zóně se může zastavit, nesmí se tam stát,“ prohlásil.

Ostatně i řidič, který si jde koupit lístek, stojí první minuty na parkovišti vlastně zadarmo. Strážníci mají dle vedení města instrukce, aby auto bez parkovacího lístku nepokutovali hned. Vrátí se na místo za deset minut a pokud tam auto stále stojí bez dokladu o zaplacení poplatku, až v tuto chvíli dostane řidič pokutu.

Průměrná doba, jak dlouho stojí lidé na placených parkovištích v Jihlavě, je třicet minut. Počet lidí platících přes aplikaci se zvyšuje, dvě třetiny však stále chodí k automatu. A kdo chce, parkovací místo si v centru vždy najde, obsazených parkovacích ploch na náměstí bývá běžně kolem osmdesáti procent, informoval magistrát.