Zástupci bankovní instituce darovali jihlavskému magistrátu respirátory za téměř třicet tisíc korun. Ty poslouží v Oblastní charitě Jihlava.

Oblastní charita Jihlava obdržela 30 respirátorů. | Foto: Magistrát Města Jihlavy

„Říkali jsme si, že by se u nás tolik kvalitních respirátorů nevyužilo, proto jsme se rozhodli je darovat Charitě, které jistě poslouží. Člověk si řekne, že to je jenom třicet masek, ale konečná cena daru dosahuje až třiceti tisíc korun. A to je vzhledem k současnému trendu zdražování ochranných pomůcek už velká pomoc,“ vyzdvihl náměstek primátorky Petr Ryška.