MHD v neděli zdarma, retrojízdy i sportovní aktivity chystá Jihlava v rámci Evropského týdne mobility, který se bude konat od 16. do 22. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.