Pokud je zájem opět přitáhnout lidi do MHD, tak musí být vytvořen příznivý nabídkový potenciál. Pak je i potenciál v tom, aby se začali vracet cestující ve větším rozsahu. Bez dostatečného rozsahu počtu spojů to půjde jen obtížně nebo také vůbec ne. Takový názor má Petr Šmergl z Jihlavy, který MHD využívá k cestám po městě. Dopravní podnik nejen jemu vyjde vstříc a posílí spoje.

Jihlavský dopravní podnik posiluje spoje



* od 1. září budou posílené školní spoje zejména v ranních hodinách

* v druhé polovině září se pak dopravní podnik vrátí k dvanáctiminutovým intervalům v ranní a odpolední špičce

* jízdní řád bude zároveň v dalších měsících reagovat na zájem cestujících

Se začátkem školního roku dojde hned prvního září k posílení školních spojů. Hned ráno vyjedou v 7:20 na linku B z konečné zastávky Na Dolech dva vozy. „A rovněž na lince C pojedou paralelně dva trolejbusy s odjezdem z konečné Horní Kosov na Masarykovo náměstí v 07:30,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Městská hromadná doprava přitom nabízí jednu z možností, jak omezit počet aut u škol. „Máme videa, kde rodiče ohrožují vlastní děti. Oni jak se navzájem vyhýbají, tak málem přejedou vlastní dítě, které vysadí,“ šokoval předloni tehdejší náměstek pro dopravu Petr Laštovička. Jeho slova pak potvrdila učitelka Dana Müllerová. „Nejradši by děti vozili až do šatny, nosili jim tašky a zouvali botičky. Ta samostatnost dětí je čím dál horší,“ řekla na adresu rodičů.

Další posilnění spojů pak přijde ke slovu za pár týdnů. „Po zahájení zájmových kroužků a rozjezdu Vysoké školy polytechnické přejdou od 27. září trolejbusy opět v přepravní špičce na interval 12 minut mezi spoji,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk. „Z každé zastávky tak bude každou hodinu odjíždět 5 spojů,“ dodal s tím, že současně jezdí o jeden méně.

Kdy přesně se jihlavská MHD vrátí ke dvanáctiminutovým intervalům v ranní a odpolední špičce není zatím známé. „Přesný termín ještě upřesníme do konce tohoto týdne,“ slíbil však šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Zároveň ujistil, že stejně jako v minulosti bude dopravní podnik připraven reagovat na zájem cestujících a posílit extrémně využívané spoje, případně naopak zrušit spoje, na kterých budou jezdit prázdné vozy.

Návrat k dřívějším jízdním řádům podporují i nejnovější čísla -letos v srpnu už využívalo jihlavskou MHD ve srovnání se srpnem 2019 devadesát procent cestujících. Vyššímu zájmu o cestování městskými autobusy a trolejbusy by mělo pomoci také výhodnější žákovské jízdné. „Roční žákovská jízdenka pro děti ve věku od 6 do 14 let se už od začátku srpna prodává za 730 korun,“ řekl Daněk s tím, že jde oproti předchozímu roku o slevu 1145 korun.

Další cestující by pak mohla do MHD přilákat možnost platby jízdenky kartou, mobilem nebo hodinkami, k tomu dojde od prvního října. „Ve všech vozech u předních dveří bude možný samoobslužný nákup jízdenky při úhradě bezkontaktními platebními prostředky. Bude to bez přirážky. Dále bude platit doplňkový prodej u řidiče, kde to ale bude s přirážkou,“ řekl již dříve Rovner. Front se neobává, odezva po přiložení karty má být do čtyř vteřin a technologie již funguje v jiných městech.