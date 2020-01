Jihlavská MHD se letos v září rozloučí s naftou

Během ranní dopravní špičky se ulicemi Jihlavy proplétá cyklista. Okolní provoz mu nedělá problémy jen do té chvíle, kdy přímo před ním vyjede ze zastávky naftový autobus. Oblak kouře není nic, co by korespondovalo se zdraví prospěšnou jízdou na kole.

Takový scénář bude už brzy minulostí, což potvrdil výkonný ředitel Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) Radim Rovner. „K odstavení autobusů s naftovými motory z pravidelného provozu MHD v Jihlavě dojde od září letošního roku, kdy bude realizována dodávka pěti nových autobusů s provozem na CNG,“ uvedl pro Deník. Nadále bude možné se s nimi setkat jen výjimečně, například při uzavírkách komunikací nebo výlukách trolejbusů. Nicméně od roku 2021 je v těchto situacích dokáže nahradit šest nových parciální trolejbusů, které umí jezdit i bez „drátů“. OBRAZEM: Nová bankovka jihlavské zoo s klokánkem připomene požáry v Austrálii Přečíst článek › MHD v Jihlavě potom bude zcela nezávislá na naftě nejpozději ve druhé polovině roku 2022. Tou dobouo totiž bude zprovozněna trolejbusová trať na konečnou zastávky Bosch Diesel. Diesel je svižnější než CNG Třebaže byly nejnovější naftové motory poměrně ekologické, cestující vesměs vítají, že končí. Řidiči to ale tak jednoznačně nevidí. „Pro mě osobně jako řidiče byl na jízdu příjemnější autobus s naftovým motorem, protože byl na rozjezd svižnější než u pohonu na CNG,“ sdělil například řidič Marek Řezáč s tím, že jde o individuální odpověď. Dále vysvětlil, že už nyní se naftové autobusy nasazují ne dělené a co nejkratší směny s nejmenším nájezdem kilometrů. Nedá se přitom ani říct, že by Jihlava potřebovala nějak výrazně řešit smog. „Patříme mezi krajská města s nejlepším ovzduším,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí na radnici Katarína Ruschková s tím, že je třeba předcházet zhoršení této situace. Už jen proto, že se prakticky ve městě kříží dálnice D1 s páteřní komunikací I/38. VIDEO: Jihlavští studenti vyrábí repliku historické houfnice Přečíst článek › Jiný přístup než DPMJ k ochraně životního prostředí volí ICOM transport, jehož autobusy křižují celou Vysočinu i republiku. „V prosazování alternativních pohonů, jako je CNG, nevidíme podporu ekologického přístupu, ale spíše lobby plynařů,“ řekl Ondřej Vítů s tím, že nejde o pohon motoru vozu, ale o plnění emisních norem. „V současné době tvoří 66 % vozového parku autobusy s nejvyšší emisní normou EURO 6 a zbývajících 34 % autobusy s emisní normou EURO 5,“ dodal Vítů. Budoucnost pak vidí ve vodíkovém pohonu. Žadný negativní dopad Odklon od nafty, který se zdá být globálním trendem, však alespoň prozatím nebude mít žádný negativní dopad na jihlavský Bosch Diesel. „Naopak v současnosti potřebujeme z důvodu pokrytí navýšení zakázek nabrat v krátké době poměrně vysoký počet pracovníků do výroby. Dlouhodobě vnímáme také nedostatek odborných kvalifikovaných sil, například v oblasti vývoje,“ uvedl Milan Šlachta z firmy. Výroba tak bude v nejbližší budoucnosti stále zaměřena na komponenty dieselového vstřikovacího systému Common Rail, třebaže se skupina Bosch už připravuje na přípravě mobility budoucnosti. „Klíčem bude zvyšování energetické účinnosti všech druhů pohonů,“ naznačil Šlachta.

