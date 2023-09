Nové přístroje na měření glukosy v krvi nyní ulehčují práci sestřičkám v jihlavské nemocnici. Profesní glukometry nemocnice pořídila na všechna lůžková oddělení jihlavské nemocnice. Měření vzorků a identifikace pacientů je díky nim jednoduchá a rychlá.

Nové glukometry. | Foto: poskytla Nemocnice Jihlava

Sestřičky tak mají jednodušší práci: „Přes QR kód se načte do přístroje identifikace pacienta a změří se hodnota glukózy. Po vložení přístroje do dokovací stanice se naměřené výsledky ihned přenesou do laboratorního a nemocničního informačního systému, takže lékař ihned vidí hladinu glykémie u příslušného pacienta,“ popisuje biochemická analytička Miroslava Siříšťová.

Dříve se do přístroje data o pacientovi nenahrála a musela se přepisovat ručně. Díky QR kódu načteného z náramku na ruce navíc nemůže dojít k záměně pacienta. Zdravotníci využívají třiatřicet nových glukometrů denně například u diabetiků a u přijímaných pacientů. Ročně se pomocí přístrojů provede více než 80 tisíc měření hladiny glukózy.