Kvůli přibývajícím covid pacientům, kteří mají těžký průběh nemoci, Nemocnice Jihlava omezuje provoz. Před týdnem zařízení omezilo plánovanou péči, situace se ale nezlepšila, proto od tohoto týdne omezuje také ambulantní péči.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Aktuálně personál z oddělení, kde je omezená péče, vypomáhá tam, kde je to potřeba. „Samozřejmě se to ale netýká akutních zákroků, nebo operací, kde by časová prodleva vedla ke zhoršení stavu pacienta,“ uklidnil ředitel nemocnice Lukáš Velev.