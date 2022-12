Nová ambulance cestovní medicíny otevře své brány poprvé ve čtvrtek prvního prosince. „Ambulance spadá pod infekční oddělení a zájemcům nabízí poradenství před cestou do zahraničí, především do exotických oblastí,“ popsala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Lékaři doporučí a zajistí vhodné očkování a předpis antimalarik. „Vystavíme mezinárodní očkovací průkaz, poradíme cestovní lékárničku i jak na prevenci cestovatelského průjmu. Předepíšeme rezervní antibiotika a samozřejmě, že s pacienty vyřešíme i případné problémy po návratu domů,“ informovala primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová.

VIDEO: Otužování posílí zdraví. Ale nepřeceňujte síly, radí otužilec z Jihlavska

Do nové ambulance zamíří také všichni, kteří se na cesty nechystají, ale chtějí se nechat očkovat proti chřipce, černému kašli, klíšťové encefalitidě a dalším běžným onemocněním. Ambulance bude v provozu každý čtvrtek od deseti dopoledne do tří odpoledne v přízemí infekčního oddělení. „Objednává se telefonicky na čísle 567 157 352 v pracovní dny a čase od osmi do půl třetí,“ dodala mluvčí.