Jihlavští radní minulý týden jednohlasně odsouhlasili odpuštění nájmů z nebytových prostor v nemovitostech města na dva měsíce. „Všichni drobní živnostníci, podnikatelé, obchodníci a další uživatelé kanceláří a obchodů totiž začínají mít kvůli pandemii velké problémy,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Ryška (ODS). Někteří nemohou podnikat vůbec a ti, kteří mohou, nemají zákazníky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

Nájmy do dvaceti tisíc už jsou odpuštěny, u těch vyšších by to podle předpokladů měli odhlasovat zastupitelé, až se sejdou. „Na tomto opatření panuje široká shoda, takže nepředpokládáme problémy,“ ujistil Ryška. Ztráta pro městský rozpočet bude zhruba dva a půl milionu. Výpadky příjmů ze sdílených daní však budou mnohem rozsáhlejší.