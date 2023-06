Jediná pošta, která v Jihlavě skončí, bude zřejmě nakonec ta, která na původním "likvidačním" seznamu vůbec nebyla - pobočka v Heleníně, místní části krajského města. Zachovány budou všechny ostatní pošty.

Pošta na Horním Kosově. | Foto: Deník/Martin Singr

Původně chtěla Česká pošta zrušit pobočky na Horním Kosově a v Havlíčkově ulici u hlavního vlakového nádraží. To veřejnost překvapilo, význam druhé ze zmiňovaných poboček totiž měla pošta naopak posilovat, protože je pro obyvatele ze severní části města a příměstských částí nejlépe dostupná.

Vedení města se podařilo vyjednat, že pošta v Havlíčkově ulici zůstane. Místo ní však skončí ta v Heleníně, která má značně omezenou pracovní dobu a kam chodí nejméně lidí. A pobočku na Horním Kosově chce provozovat radnice v režimu Partner Plus. Pokud tento záměr schválí zastupitelé, bude stát záchrana 1,3 milionu ročně a v krajském městě zůstane pět poboček.

Změna v rušení pošt v Jihlavě: pobočka u nádraží zůstane, skončí ta v Heleníně

Od července bude na poště v Horním Kosově místo dvou pracovnic jen jedna. „Myslíme si, že by to měla zvládat. Pokud bude mít dovolenou, budeme se snažit, aby nám tam pošta poslala někoho, koho zaplatíme. Musí tam být proškolení lidé, tak to není jednoduché,“ vysvětlil primátor Petr Ryška. Další variantou pak bude, že se pošta dočasně zavře a bude místo ní fungovat nejbližší pobočka v Erbenově ulici.

Zaměstnávat druhou pracovnici se městu nevyplatí. „Za den přijde osmdesát, devadesát lidí, o víkendech a svátcích je zavřeno, počítal jsem si to v hlavě a město bude na jednoho člověka, co tam přijde, doplácet padesát až sedmdesát korun. To je docela dost, ale chceme obyvatelům vyjít vstříc,“ dodal Ryška.