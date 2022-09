Po vleklých sporech byla ulice rozkopaná přes čtyři roky. „Já osobně nevnímám, že jsme udělali něco špatně. Nešťastných okolností a souher náhod byla spousta,“ usoudila primátorka. Někteří přihlížející měli jasno. „Je to ostuda. Teď se jen bavím tou komedií tady,“ sdělila Deníku žena, která slavnostnímu otevření přihlížela. Nechtěla sdělit své jméno, redakce ho však zná.

Celá čtyřletá anabáze byla kvůli soudům se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) komplikovaná. Obyvatele nezajímalo pozadí, viděli rozkopanou vozovku. Město nejprve nemělo kanalizaci ve svém majetku, pak bylo potřeba vše přeprojektovat a také vybrat novou firmu, která opravy za patnáct a půl milionu dokončí. K tomu ale vedla dlouhá cesta.

Vše začalo ještě za minulého vedení města v létě 2018. Tehdy mělo jít jen o vyasfaltování krátké ulice. Problém nastal při zjištění, že je pod vozovkou zborcená kanalizace. Město se pak začalo dohadovat s Vodárenskou akciovou společností (VAS), jak situaci vyřešit. „S dotazem na stav kanalizace byla VAS kontaktována poprvé až v okamžiku, kdy byla již prováděna rekonstrukce povrchu vozovky,“ uvedla na podzim 2018 mluvčí VAS Iva Šebková.

V té době chybělo asi sto metrů potrubí, které by propojilo fungující části kanalizace. „Vzhledem k tomu, že jsme se soudili, neměl SVAK úplně snahu dávat velké peníze do Jihlavy,“ vzpomněla Karolína Koubová na patovou situaci. Tehdejší náměstek primátorky Jaromír Kalina nicméně přiznal, že akce nebyla detailně připravena a omluvil se obyvatelům, kterých se potíže dotýkají.

Jihlava: anabáze rozkopané ulice Jiřího z Poděbrad letos snad skončí

Stavbu dělníci na zimu zakonzervovali a radnice uvedla, že v ideálním případě bude ulice průjezdná v květnu 2019. „S tímto termínem těžko něco uděláme. Jsou i katastrofické scénáře s prognózami roku až roku a půl. My se ale budeme snažit o ten co nejkratší dobu,“ slíbil tehdejší náměstek primátorky Petr Laštovička.

V květnu dalšího roku pak jihlavští zastupitelé po dlouhé debatě došli k závěru, že se ulice neopraví ani v roce 2020. Zároveň ale skončily vzájemnou dohodou spory o vodárenskou infrastrukturu. Další termín pak byl do konce roku 2021. To se sice nepodařilo, alespoň se však do lokality na podzim vrátily stavební stroje. „První polovinu roku 2021 jsme projektovali, vyřizovali stavební povolení. V létě jsme vysoutěžili nového dodavatele, protože ten původní nebyl schopen držet cenu z roku 2018,“ vyjmenoval peripetie Karel Trojan z odboru dopravy.

Letos v lednu pak vedení Jihlavy informovalo, že bude hotovo v létě. „Město tam chce mít kanály minimálně na příštích sto let, proto je chceme udělat pořádně, správně a v souladu s aktuálními požadavky,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal, proč bude rozdělená kanalizace na splaškovou a dešťovou vodu.

Ulice je jako ze škatulky už přes dva týdny. Do pondělního poledne tam však byl stále zákaz vjezdu. „Čekali jsme, až se vyřídí kolaudační souhlasy,“ vysvětlil Trojan. Někteří řidiči však zákaz ignorovali. „V 11:10 přijelo policejní auto, zastavilo za domem, kde nebylo vidět a když tu projela dodávka, jeli jí dostihnout,“ sdělil situaci z pondělního dopoledne Antonín Krejčí z Jihlavy, kterého těšilo, že už nebude muset na návštěvu jezdit objížďkou přes Královský vršek.

Jihlavská primátorka přiznala, že jednu chvíli nevěřila, že se vše v tomto termínu stihne. „Jsem ráda, že to máme za sebou. Je to pro mě uzavření jedné kapitoly. Teď už máme vlastní dokumentaci a máme vše ve své správě,“ usmála se závěrem Karolína Koubová.